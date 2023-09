Der FEDRIGONI Card Couture Award 2024 startet

Zur Teilnahme sind sowohl Designer, Druckereien und Verlage als auch Industrieunternehmen und Endkunden aufgerufen. Die Teilnahme am Fedrigoni Card Couture Award 2024 kann jeder Kreative und Produzent wahrnehmen. Ob geschäftliche oder private Anwender: Jeder hat eine Chance, zu den Gewinnern zu gehören. Zur Teilnahme zugelassen werden Kreationen und Produktionen, die zwischen August 2021 und Januar 2024 entstehen bzw. entstanden sind aus: Naturkartonagen (ARENA, X-PER und SIRIO WHITE/WHITE) oder Chromosulfatkartons der SYMBOL CARD & PACK Kollektion.

Die Einreichungen sind für folgende Kategorien möglich und werden jeweils mit Gold, Silber und Bronze prämiert:

• Bücher

• Kommunikation & Design

• Grußkarten

• Packaging & Luxury Packaging

Zudem werden eingereichte Werke für das jeweils beste Projekt ausgezeichnet:

• »Universitäten / Fachhochschulen«

• »Nachhaltigkeit«

• Sonderkategorie »Das außergewöhnlichste Projekt«

»Das außergewöhnlichste Projekt« gewinnt zusätzlich ein VIP-Überraschungspaket. Außerdem werden unter allen Teilnehmern 10 Gutscheine im Wert von je 100 Euro für den exklusiven Paper Products Shop verlost. Teilnahmeschluss für den Fedrigoni Card Couture Award 2024 ist der 15. Januar 2024.

Mitmachen beim Fedrigoni Card Couture Award 2024

Die Bewertungen für den Fedrigoni Card Couture Award 2024 übernehmen unabhängige Design-, Kommunikations- und Produktionsexperten. Im Bewertungsfokus stehen qualitative Umsetzung, Funktionalität, Originalität und Kreativität beim Kreieren der eingereichten Projekte. Mitmachen ist einfach. Die Teilnahmeunterlagen sind über die persönlichen Fedrigoni Ansprechpartner oder unter cardnature@fedrigoni.de erhältlich.

Die feierliche Preisverleihung zum Fedrigoni Card Couture Award 2024 findet am 14. März 2024 in der Villa Boisserée in Köln statt.

Weitere Informationen: