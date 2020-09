Cradle to Cradle-Zertifizierung für Munken

Darüber hinaus wurden auch die Inhaltstoffe für die Sorten Amber Graphic, Munken Kraft aus dem Werk Arctic Paper Kostrzyn S.A. in Polen untersucht, und erhielten ebenfalls das Material Health Certificate auf Silber Level. Damit können auch die Produkte Amber Graphic und Munken Kraft aus Arctic Paper Kostrzyn in Cradle to Cradle-Prozessen verwendet werden.

Der gesamte Produktionsprozess für das Werk in Munkedal wurde von der EPEA (InnovationPartner und C2C Certified Assessment Body) inspiziert und nach dem C2C-Produktstandard zertifiziert. Das Werk Munkedal ist die erste Papierfabrik der Welt, die diese Zertifizierung für ein gesamtes Produktportfolio erfolgreich abgeschlossen hat.

