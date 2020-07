Chromos und Fujifilm (Switzerland) haben Fusion abgeschlossen

Technologische Veränderungen und wirtschaftliche Herausforderungen bedingen eine immer größere Flexibilität, um als Brückenbauer im Dreieck mit Kunden und Lieferanten künftig effiziente und zukunftssichere Lösungen zu entwickeln. „Wir haben erkannt, dass wir mit vielerlei Ansprüchen konfrontiert werden, denen wir mit der bestehenden Organisationsform nicht mehr optimal gerecht werden konnten“, so der Geschäftsführer der Chromos Group AG, Daniel Broglie.

In diesem Zusammenhang führt er die Digitalisierung an, die praktisch alle Unternehmensbereiche erfasst und die Globalisierung in der Beschaffung oder die Kundenstrukturen nachhaltig verändert. Die Fähigkeit, immer schneller auf Veränderungen reagieren zu können, sei ein entscheidender Vorteil der neuen Organisation und fundamental für den künftigen Erfolg. Die Corona-Krise, und die Art und Weise wie man dieser bis jetzt erfolgreich begegnen konnte, sei zweifellos auch der angepassten Organisation zu verdanken

Im ersten Schritt hat das Unternehmen die organisatorische Basis geschaffen. Mit dem neuen Auftritt wird die Fusion jetzt auch nach außen sichtbar. Technisch gesehen fusioniert die operative Fujifilm (Switzerland) AG mit der Chromos AG, welche jetzt in Chromos Group AG umbenannt wurde. Die Geschäftstätigkeit ist in folgende sechs Bereiche gegliedert: Printing, Packging, Industrial, KELVA Web Cleaning, Fujifilm Photo und Service.

Unverändert bleibt das umfassende Portfolio an Marken, Technologien, Service- und Beratungleistungen, welche mit großer Expertise zu kundenorientierten Lösungen implementiert werden. Auch die Ansprechpartner stehen wie bisher zur Verfügung und alle vertraglichen Vereinbarungen bleiben erhalten. Das Unternehmen erwirtschaftet mit 160 Mitarbeiter*innen einen Umsatz von rund 120 Millionen CHF.

www.chromosgroup.ch