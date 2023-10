Berberich Papier macht die Vorzüge von Papier erlebbar

Seit 160 Jahren lebt das familiengeführte Papiergroßhandelsunternehmen Begeisterung und Leidenschaft für Papier und gibt diesem Gefühl erstmals einen Namen: PAPIERISCH ist, wer Papier mit jeder Faser feiert. Seit seiner Erfindung ist Papier ein unersetzbares Kommunikationsmittel. Die unverwechselbare Haptik und seine unmittelbare Sinnlichkeit machen es zu einem Produkt mit besonderer Wertigkeit, Beständigkeit und Verbindlichkeit. »Papier ist somit perfekt geeignet, um starke, emotionale Botschaften bestmöglich zu übermitteln«, weiß Marketingleiterin Britta Ketzler.

Das Marketingtool »ProPapier« im kompakten A5-Format inszeniert die einzigartigen Vorzüge von Papier kreativ und aufmerksamkeitsstark. Eine Auswahl an unterschiedlichen Papierqualitäten und Veredelungstechniken gibt jeder Botschaft Raum auf einer eigenen Seite und kann künftig flexibel fortgeführt werden. Sehen, Riechen, Fühlen, ja sogar Schmecken und darüber Staunen – alle Sinne werden angesprochen, nachhaltige Botschaften gesendet und mithilfe von Augmented Reality und Smartphone auf beeindruckende Weise eine Brücke in die digitale Welt gebaut. Mit »ProPapier« macht Berberich sein vielfältiges Sortiment an qualitätsstarken Bilderdruckpapieren, grafischen Feinpapieren, Recyclingpapieren, Kartonen und Versandtaschen für Druckereien, Industrieunternehmen, Agenturen und Kreative auf einzigartige Weise erlebbar.

www.berberich.de