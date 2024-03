Als Informations- und Wissensvermittler hat Gedrucktes eine wichtige Rolle in der Gesellschaft – und das trotz oder gerade im digitalen Zeitalter. Zahlreiche Studien aus der Lernforschung kommen zu dem Schluss, dass gedruckte Informationen besser verstanden und länger im Gedächtnis bleiben als Informationen, die online gelesen werden. Selbst Vorreiter für digitale Schulbücher, wie etwa Schweden, haben die Vorteile von Druckwerken wieder entdeckt und entschieden sich kürzlich dafür, wieder mehr auf Print im Schulunterricht zu setzen. Wenn das kein Grund ist, hinter die Kulissen einer Druckerei zu blicken und ein Druckwerk von der Druckvorstufe über die Druckmaschine bis zur Endfertigung zu begleiten?

Die Welt des Drucks ausprobieren

Der Verband Druck Medien möchte mit dieser Aktion neue Einblicke in die Welt des Drucks eröffnen und für die Arbeit in oder mit einer Druckerei begeistern. Denn die Druck- und Medienbranche bietet spannende Berufsbilder und Karrieren, von vielfältigen Lehrberufen bis zum Management. Wie es in einer Druckerei oder einem Medienbetrieb aussieht, können ab diesem Jahr übrigens neben Schüler*innen aus Unter- und Oberstufe auch Volksschulkinder erkunden, um sie bereits in frühen Jahren von den schier unendlichen Anwendungsmöglichkeiten des Drucks zu begeistern. Denn fast alle Alltagsgegenstände von der Müslipackung bis zum Sicherheitsetikett auf dem PC sind bedruckt sind und auch darüber hinaus gibt es drucktechnisch fast keine Grenzen mehr.

Die Aktionswoche der offenen Druckereien findet dieses Jahr vom 13. bis 17. Mai statt. Teilnehmen können alle interessierten Schulen, die Terminbuchung und Anmeldung erfolgt online unter www.druckmedien.at/aktionswoche-2024/

Diese Druck- und Medienbetriebe nehmen teil:

Burgenland

Walstead Leykam Druck GmbH & CO KG, 7201 Neudörfl

ÖKI Österreichische Kuvertindustrie, 7024 Hirm

Kärnten

Glandruckerei Marzi, 9300 St. Veit/Glan

Hermagoras-Mohorjeva, 9073 Viktring

Seebacher GmbH, 9620 Hermagor

Niederösterreich

Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau

Druckerei Ferdinand Berger & Söhne Gesellschaft m.b.H., 3580 Horn

Druckerei Janetschek, 3580 Heidenreichstein

Dataform Print, 2203 Großebersdorf

druck.at, 2544 Leobersdorf

VSG Direktwerbung, 2345 Brunn am Gebirge

Oberösterreich

Kontext Druckerei GmbH, 4020 Linz

Estermann GmbH, 4971 Aurolzmünster

Salzkammergut-Media, 4810 Gmunden

Salzburg

Offset 5020 Druckerei und Verlag GmbH, 5071 Wals-Siezenheim

Latzer Grafik & Druck GmbH, 5760 Saalfelden

Steiermark

Winkler Kuvert GmbH, 8020 Graz

druckhaus scharmer GmbH, 8330 Feldbach

druckhaus scharmer GmbH, 8280 Fürstenfeld

Tirol

Green Print Osttirol, 9951 Ainet

Oberdruck GmbH, 9991 Dölsach

Hutter Druck, 6380 St. Johann

Bellutti GmbH, 6020 Innsbruck

Vorarlberg

Vorarlberger Verlagsanstalt, 6850 Dornbirn

Wien

Franz Barta GmbH, 1150 Wien

Mediaprint Zeitungsdruckerei, 1230 Wien