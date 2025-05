Zylindrischer Direktdruck für beeindruckende 360°-Designs

Koller Media hat kürzlich in eine Inkcups Helix ONE-Maschine investiert, um den wachsenden Trend in Österreich zur Personalisierung zu nutzen. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und hat sich als flexibler Druckpartner mit einer breiten Kundenbasis etabliert.

Ein Wandel hin zu kleineren Auflagen und einzigartigen Produkten

Mit der neuen Investition erweitert Koller Media sein Portfolio und nutzt die Möglichkeiten des zylindrischen Direktdrucks, um personalisierte Flaschen und andere Objekte zu bedrucken. Diese Entscheidung wurde von einer wachsenden Nachfrage nach kleineren Auflagen und einzigartigen Produkten inspiriert. Besonders die einfache Bedienung und die vielseitigen Funktionen der Helix ONE-Maschine – Weißdruck und UV-Lack – überzeugten Robert Koller, den Gründer des Unternehmens.

Seit der Installation im vergangenen Oktober hat Koller Media bereits über 3000 Objekte mit verschiedenen Materialien wie Glas, Metall und Kunststoff individualisiert. So konnte das Unternehmen neu Kunden gewinnen und Kooperationen in vielversprechenden Marktsegmenten knüpfen. Dabei wird alles, vom Lohndruck über eine breite Materialvielfalt bis hin zu individuellen Produktdesigns, geboten.

Erschließung neuer Märkte und Gewinnung neuer Aufträge

Koller Media ist das erste Unternehmen in Österreich, das in eine Maschine von Inkcups investierte – ein klares Zeichen für die Strategie, neue Marktpotenziale zu erkennen und gezielt zu nutzen. Die Investitionen richten sich stets nach den Anforderungen der bestehenden und zukünftigen Kunden.

»Da weder geeignete Produkte im Portfolio noch konkrete Kundenanfragen vorlagen, war es eine Risiko-Investition, von der ich jedoch überzeugt war. Mittlerweile haben wir wertvolle Erfahrungen gesammelt. Die Produktion läuft reibungslos, und sowohl wir als auch unsere Kunden sind begeistert. Wir stellen uns aktiv neuen Herausforderungen und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die weit über das übliche Druckgeschäft hinausgehen. Mittlerweile haben wir ein sehr gutes Netzwerk, das von der Softwareentwicklung bis zum individuellen Maschinenbau reicht«, erklärt Robert Koller.

Mit der Helix ONE-Technologie ist das Unternehmen gut positioniert, um in Zukunft noch vielfältigere Produkte anzubieten und somit das Geschäft weiter auszubauen.

