Zwei neue Flachbettdrucker von swissQprint

Der Topi 5 ist ein 3,2×2 m großer Flachbettdrucker, der bis zu 126 m²/h produziert. Oryx 5 ist das 2,5 m breite Pendant mit einem maximalen Output von 114 m²/h. Das sind 26 Prozent mehr Output als mit dem Vorgängermodell Oryx 4. Beide erlauben maximale Vielfalt – unter anderem dank einer Rollenoption – und sind hochpräzise. »Mit dem neuen, synchronisierten Gesamtsortiment haben wir für jede Betriebsgröße eine maßgeschneiderte Lösung, wobei sich Topi und Oryx an Anwender mit hohen Qualitätsstandards bei kleinen bis mittleren Druckvolumen richten«, erklärt Carmen Eicher, Verkaufs- und Marketingleiterin bei swissQprint. Für größere Volumen bietet der Schweizer Hersteller die Flachbettmodelle mit einem Output von bis zu 341 m2/h an.

Alle Vorteile der 5. Generation

»Abgesehen vom tieferen Produktivitäts- und Preisniveau sind Topi und Oryx identisch mit den anderen Modellen der 5. Generation und bieten eine ganze Palette an Wettbewerbsvorteilen«, führt Carmen Eicher weiter aus. Alle ermöglichen mit zehn frei konfigurierbaren Farbkanälen größtmögliche Vielfalt, zum Beispiel mit dem Einsatz von Neon, Orange, Lack oder Primer. Mit einer maximalen Auflösung von 1350 dpi wird ein hohes Qualitätsniveau erzielt. swissQprint hat die Flachbett-Generation 5 auf eine komplett neue Basis gestellt, unter anderem mittels State-of-the-Art Linearantrieben, die für höchste Präzision und Geschwindigkeit sorgen.

Modular und zuverlässig

Für alle swissQprint-Flachbettdrucker gibt es diverse Optionen. Damit können sich Anwender ihren Drucker modular nach ihren Bedürfnissen zusammenstellen oder später ausbauen: mit der Rollen- und Doppelrollenoption, der Überformatoption für bis zu 4 Meter lange starre Medien oder der Auffangpapieroption, die den Reinigungsaufwand bei regelmäßigem randabfallendem Druck eliminiert. Abgesehen davon bietet swissQprint verschiedene Tintensets für unterschiedliche Einsatzzwecke an. Auch Farbkanäle lassen sich im Feld nach- oder umrüsten.

www.swissqprint.com