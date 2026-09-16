Zuverlässiger und wirtschaftlicher digitaler Etikettendruck

Die AccurioLabel 231 ist für Musteretiketten, Versionierungen sowie kleine und mittlere Auflagen ausgelegt. Druckdienstleister können damit variantenreiche Aufträge und kleinere Losgrößen im eigenen Betrieb produzieren, anstatt sie auszulagern oder auf analogen Maschinen zu fertigen. Das System ist ab sofort erhältlich. Im Portfolio von Konica Minolta ergänzt die neue Maschine die AccurioLabel 400. Während die AccurioLabel 231 vor allem für kleinere und mittlere Produktionsvolumen konzipiert wurde, bietet die AccurioLabel 400 eine höhere Produktionsgeschwindigkeit und unterstützt Anwendungen mit CMYK plus Weiß. Nach Angaben des Herstellers wurden weltweit bislang rund 2.000 AccurioLabel-Systeme installiert.

Bis zu 23,4 Meter pro Minute

Die AccurioLabel 231 erreicht eine maximale Produktionsgeschwindigkeit von 23,4 Metern pro Minute. Kurze Anlaufzeiten und geringe Makulatur sollen insbesondere bei häufig wechselnden Aufträgen eine wirtschaftliche Produktion ermöglichen. In Verbindung mit der optionalen IQ-Einheit sind laut Hersteller durchgängige Produktionsläufe von bis zu 1.600 Metern möglich.Das System arbeitet mit einer nativen Auflösung von 1.200 × 2.400 dpi und produziert Etiketten in CMYK. Die Medienkompatibilität ermöglicht die Verarbeitung unterschiedlicher Etikettenmaterialien und erleichtert die Integration in vorhandene Produktionsumgebungen.

Automatisierte Qualitätskontrolle

Optional lässt sich die AccurioLabel 231 mit dem Intelligent Quality Optimizer IQ-530 ausstatten. Die Einheit überwacht Farbstabilität und Passergenauigkeit während der Produktion. Kalibrierung und Dichteanpassung erfolgen automatisiert; zusätzlich ist ein Überdrucksensor integriert. Damit soll der Bedarf an manuellen Eingriffen sinken. Die Automatisierung erleichtert zugleich die Bedienung und kann dazu beitragen, auch weniger erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schneller in die Produktion einzuarbeiten.

Neuer Controller und Software für die Auftragsvorbereitung

Die Bedienung orientiert sich an der bisherigen AccurioLabel-Plattform. Der neue Controller KM IC-615 verarbeitet komplexe Druckdaten und variable Inhalte. Für die Auftragsvorbereitung steht AccurioPro Flux Label Impose zur Verfügung. Die Software unterstützt unter anderem die Erstellung von Layouts und Sammelformen sowie das Anlegen von Schnittmarken und Stanzlinien.

Konica Minolta positioniert das System sowohl für Akzidenzdruckereien und Etikettenverarbeiter als auch für Markenhersteller und Inhouse-Druckereien. Einsatzmöglichkeiten sieht das Unternehmen insbesondere bei Musterproduktionen, häufigen Versionierungen und kleinen Losgrößen mit kurzen Lieferzeiten.

»Die AccurioLabel 231 wurde speziell für ambitionierte kleine und mittlere Unternehmen entwickelt«, erklärt Masashi Morii, Head of Industrial Printing Business Development bei Konica Minolta Business Solutions Europe. Das System verbinde Druckqualität, Bedienbarkeit und Wirtschaftlichkeit und ermögliche es, Musteretiketten, Versionierungen sowie kleine und mittlere Auflagen flexibel im eigenen Betrieb zu produzieren.

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