Zuverlässiger Transaktionsdruck mit Screen Inkjet-Lösung

Philippe Massin, CEO der Acto Gruppe, erklärte dazu: »Für uns ist es entscheidend, flexibel zu bleiben und hohe Produktionsvolumen pünktlich zu liefern. Wir bearbeiten die großflächige Verteilung von Dokumenten unter engen Zeitvorgaben und benötigen Druckmaschinen, die diesem Anspruch gerecht werden, indem sie qualitativ hochwertige Drucke mit einem zuverlässigen und kostengünstigen Design sicherstellen.«

Erprobte Inkjet-Zuverlässigkeit und Druckeffizienz

Acto Print & Mail Services unterstützt Kunden in verschiedenen Branchen, indem sie präzise und pünktliche Lieferungen von Dokumentenlösungen sicherstellt. Nach umfangreichen Recherchen entschied sich das Unternehmen für die Screen Truepress JET 520NX als ideale Lösung. Zunächst wurde eine Presse als Pilotprojekt bestellt, um ihre Fähigkeiten zu evaluieren.

Mit dem ersten System erzielte das Unternehmen, die angestrebten Verbesserungen in der Betriebseffizienz, verbunden mit erheblich reduzierten Wartungszyklen. Während früher ein Servicetechniker mindestens einmal pro Woche erforderlich war, wird seit der Einführung einer Screen-Inkjetsystems nur alle paar Monate Wartung benötigt, und Reparaturen sind nahezu überflüssig.

Außerdem verbrauchten die alten Drucksysteme erhebliche Mengen mehr an Tinte, was zu höheren Kosten und mehr Abfall führte. Mit der neuen Truepress JET 520NX kann die einen effizienteren Tintenverbrauch feststellen, während die zuverlässige Druckfunktion auf Abruf Abfälle bei Substraten und Arbeitsaufwand reduzierte, was die Wirtschaftlichkeit des Druckproduktion weiter verbesserte. Das System wurde schnell zum zuverlässigsten und kosteneffektivsten Produktionsweg bei Acto Print, was dazu führte, dass die Pläne zur Aufrüstung der zweiten Produktionslinie schneller als erwartet vorangetrieben wurden.

Erweiterte Kapazität und Flexibilität für die Zukunft

Mit der zweiten Truepress JET 520NX ist Acto Print & Mail Services noch besser aufgestellt, um die wachsende Kundenanforderungen zu erfüllen und eine unterbrechungsfreie Produktion sicherzustellen. Zusätzlich verfügt man über ein Back-up. Dies ist in einer Branche, in der Aufträge mit schnellen Durchlaufzeiten und strengen Fristen erfüllt werden müssen, von entscheidender Bedeutung. Gleichzeitig können ihre Bediener große Aufträge besser bearbeiten, indem beide Maschinen parallel betrieben werden.

»Wir sind beeindruckt von der Qualität und Effizienz der Inkjet-Drucksysteme«, schloss Massin. »Die Truepress JET 520NX passt hervorragend zu unserem Geschäft, und wir erwarten eine erfolgreiche langfristige Zusammenarbeit, um die Effizienz unserer Dokumentenmanagementsysteme mit den digitalen Drucklösungen von Screen weiter zu optimieren.«

www.screeneurope.com