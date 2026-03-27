Zuverlässige Allround-Schneidlösungen für jede Anforderung

Unter dem Leitthema Reliable Allrounders zeigt das Unternehmen am Stand A129 in Halle 3, wie sich modulare Schneidsysteme für unterschiedlichste Produktionsanforderungen konfigurieren lassen – vom Einstiegssystem bis zur hochautomatisierten industriellen Lösung. Im Mittelpunkt stehen der neue RollMaster, die Möglichkeiten des Gewindefräsens sowie automatisiertes Materialhandling.

An einem Zünd G3 Cutter zeigt Zünd erstmals den neu entwickelten RollMaster, eine flexibel konfigurierbare Abrolleinheit für nahezu alle Rollenmaterialien, -größen und -gewichte. Der RollMaster kann sowohl Textilien und andere flexible Materialien mit Kernaufnahme abrollen als auch dichtere Materialrollen wie Kunststofffolien oder Papier, die schnell und unkompliziert aufgelegt werden können. Rollenwechsel erfolgen schnell und ohne zusätzliche Rüstaufwände. Der RollMaster sehr modular konzipiert und lässt sich unkompliziert nachrüsten, je nachdem, welche Materialien abgerollt werden sollen.

Mit einem neuen Werkzeug zum Gewindefräsen erweitert Zünd den Funktionsumfang seiner Cutter um eine integrierte Bearbeitung, die bislang außerhalb des Schneidprozesses erfolgte. Gewinde lassen sich nun direkt auf dem Cutter in verschiedene Plattenmaterialien einbringen. Für Hersteller von Beschilderungen, Gebäudebeschriftungen oder Werbetafeln bedeutet dies eine deutliche Vereinfachung der Montage, da Befestigungspunkte bereits während der Bearbeitung präzise vorbereitet werden. Auf der Fespa zeigt Zünd die Anwendung live – und bietet damit einen praxisnahen Einblick in den erweiterten Nutzen dieser Funktion. Ergänzend wird ein neuer Messerhalter vorgestellt, der V-Cut-Bearbeitungen beispielsweise von Akustikmaterial, von engen Konturen in hoher Qualität ermöglicht.

Automatisiertes Materialhandling mit Robot PortaBase

Der kompakte S3 Cutter wird in Kombination mit einem Roboter PortaBase 175 des Partners Robotfactory gezeigt. Die Einheit automatisiert das Materialhandling. Die Konfiguration demonstriert, wie sich digitale Schneidprozesse mit robotergestützten Workflows verbinden lassen, um Durchsatz, Prozessstabilität und Bedienerentlastung zu erhöhen. Neu ist in diesem Zusammenhang eine offene Loading & Unloading-Schnittstelle von Zünd als Option im ZCC Zünd Cut Center.

Modularität als Kernprinzip

Alle gezeigten Schneidlösungen folgen dem modularen Systemansatz von Zünd. Maschinenkonfigurationen lassen sich flexibel anpassen und bei Bedarf erweitern – von neuen Werkzeugen und Softwareoptionen bis zu automatisierten Materialtransport- oder Entnahmelösungen. Dieser Ansatz unterstützt Unternehmen in wechselnden Marktumfeldern und schafft Investitionssicherheit über die gesamte Lebensdauer der Systeme.

Am Messestand demonstriert Zünd praxisnah, wie digitale Schneidsysteme effizient arbeiten und gleichzeitig hohe Präzision liefern. Die Präsentationen orientieren sich an realen Anwendungen aus der Werbetechnik, dem Displaybau, der Verpackungsindustrie und verwandten Segmenten. Das Ziel: Fachbesucherinnen und -besuchern aufzuzeigen, wie sich Produktionsprozesse mit modularen Systemen wirtschaftlich und zukunftssicher gestalten lassen.

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