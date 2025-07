Zukunftsfähige Papierverpackungen von Sappi

Als Highlight des Messeauftritts präsentiert Sappi Europe mit seinem Portfolio an flexiblen funktionalen Verpackungslösungen eines der branchenweit breitesten Sortimente an Barrierepapieren aus recycelfähigem Monomaterial. Sappi hat sein Angebot strategisch in drei Segmente gegliedert, um den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht zu werden. Die Seal-Produkte umfassen heißsiegelfähige Papiere für primäre und sekundäre Lebensmittel- und Non-Food-Verpackungen. Zu diesen recycelfähigen Papieren mit hervorragender Heißsiegeleigenschaft und Bedruckbarkeit gehören Seal (Silk, Silk G) und Seal Light (Natural, Gloss).

Die Guard-Produkte bieten mit Guard M, Guard MS, Guard Duo und Guard Twist einen unverzichtbaren Barriereschutz gegen Wasserdampf, Fett und Mineralöl mit oder ohne Heißsiegelfähigkeit. Diese Papiere sind für Produkte und Verpackungsarten konzipiert, die gute Barriereeigenschaften erfordern, wie z. B. Backpulver, Nudeln, Reis, Müsli, Süßigkeiten, Schokolade, Eistüten/-hüllen, Tee usw.

Die Guard Pro Produkte mit Guard Pro OHS, Guard Pro OHG, AvantGuard und dem kommenden Produkt Guard Pro OMH repräsentieren Sappis einzigartige Hoch-Barrierepapiere. Sie bieten Schutz gegen Sauerstoff, Wasserdampf, Fett und MOSH/MOAH mit oder ohne Heißsiegelfähigkeit.

Auf der FACHPACK 2025 präsentiert Sappi das Hoch-Barrierepapier Guard Pro OHS, welches in den Ausführungen Gloss und Natural (ungestrichen) erhältlich ist. Diese Präsentation folgt auf die letztjährige Markteinführung und markiert die vollständige Marktverfügbarkeit des recycelfähigen Papiers. Darüber hinaus wird Sappi das neue Hoch-Barrierepapier Guard Pro OMH vorstellen. Diese Barrierepapiere sind für Produkte konzipiert, die höchste Barriereeigenschaften erfordern, wie beispielsweise Schokoladenprodukte aller Art, Kaffeepulverzusätze, Tee, Gewürze, lösliche Getränke, Käse usw.

Vielfältiges Portfolio erfüllt die wachsenden Marktanforderungen

»Unser Portfolio von funktionalen Papieren für flexible Verpackungen repräsentiert die Zukunft nachhaltiger Verpackungen«, erklärt Filip van Ranst, Sales Director Flexible Packaging bei Sappi Europe. »Mit bewährten, recycelfähigen Monomaterial-Lösungen, mit denen keine Kompromisse beim Produktschutz eingegangen werden müssen und gleichzeitig die Total Cost of Ownership (TCO) im Gleichgewicht gehalten werden. Wir bieten unseren Kunden die passende Papierlösung für ihre spezifischen Produktanforderungen und Anwendungsbedürfnisse und unterstützen gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele.«

Neben seinem Portfolio für flexible Verpackungen präsentiert Sappi auch ausgewählte Premium-Kartons und Wellpappenrohpapiere. So bieten die Algro Design-Frischfaserkartons hochwertige Verpackungssubstrate mit hervorragender Bedruckbarkeit und Veredelungsmöglichkeiten für außergewöhnliche Optik und Haptik. Algro Volume fügt diesen Eigenschaften noch verbesserte Steifigkeit und ein erhöhtes Volumen hinzu. Das Portfolio von Fusion Linerprodukten überzeugt durch hohe Regalwirkung und gewährleistet ein einheitliches Produkt-Branding in einer Vielzahl von Anwendungen im Flexo-, Offset- und Digitaldruck. Zudem runden die Nassleim-Etikettenpapiere, darunter die Produkte Parade Label Pro und Parade Label WS für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die umfangreichen Präsentationen von Sappi auf der FACHPACK ab.

Verpackungsinnovationen zum Leben erwecken

Alle Sappi-Papiere werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, sind als Monomaterialien im Altpapierstrom recycelbar und für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet. Das gesamte Sortiment ist auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit als FSC Mix Credit (FSC™-C015022) oder 100 % PEFC zertifiziert (PEFC/07-32-76) erhältlich und unterstreicht Sappis Engagement für nachhaltige Forstwirtschaft.

