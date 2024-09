Zünd Cutter mit innovativer Beladehilfe

Die neue Beladeverlängerung mit UNDERCAM kombiniert zwei zentrale Funktionen: die bequeme Beladung des Cutters über einen statischen Ladetisch mit optional hochklappbarer Beladeverlängerung und ein präzises Erfassungssystem, das bedruckte Bogen- und Plattenmaterialien von unten registriert. Diese Kombination sorgt für maximale Effizienz und Flexibilität beim Zuschnitt unterschiedlichster Materialien.

Ein besonderes Highlight der neuen Lösung ist die Unterstützung der QR-Code-Produktion. Diese ermöglicht es, den Job automatisch zu erkennen und verschiedene Materialtypen und -formate in gemischten Stapeln zu verarbeiten – ein klarer Vorteil für Unternehmen, die auf maximale Flexibilität im Zuschnitt angewiesen sind. Die Beladeverlängerung mit UNDERCAM ist mit den Zünd Cuttern G3 und D3 kompatibel und in vier verschiedenen Breiten erhältlich. Sie kombiniert manuelle und automatisierte Prozessschritte nahtlos: Der Bediener ruft den Job im ZCC auf, legt das Material in die Registrierungsposition und bestätigt diesen Schritt per Hand- oder Fussschalter. Im Anschluss wird das Material automatisch in den Arbeitsbereich gezogen und der Zuschnitt gestartet, respektive fortgesetzt. Diese neue Lösung bietet Unternehmen eine effiziente und zuverlässige Möglichkeit, ihre Produktionsprozesse weiter zu optimieren, zu automatisieren und die Präzision im Zuschnitt weiter zu steigern.

