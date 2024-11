Zünd begeistert über 200 Gäste beim Open House 2024

Am 23. und 24. Oktober 2024 öffnete die Zünd Systemtechnik AG ihre Türen für das Open House »Experience Zünd« an ihrem Hauptsitz in Altstätten. Der Spezialist für den digitalen Zuschnitt durfte über 200 Gäste aus der Schweiz, Deutschland und Österreich begrüssen. Die Veranstaltung ermöglichte den Besucher*innen, die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des gesamten Cutter-Portfolio von Zünd live zu erleben und sich mit Experten und anderen Kunden über die neusten Entwicklungen und Innovationen auszutauschen.

Während der zwei Tage hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, das gesamte Cutter-Portfolio von Zünd in Aktion zu sehen – von der leistungsstarken Q-Line für die industrielle Verpackungs- und Displayproduktion über den vielseitigen G3 Cutter bis hin zum kompakten und flexiblen S3 Cutter. Besonders beliebt waren die Live-Demonstrationen, bei denen die effiziente und präzise Arbeitsweise der Zünd-Systeme eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde. Ergänzend dazu präsentierte Zünd diverse Softwarelösungen, die Optimierungspotenziale im digitalen Zuschnitt aufzeigten.

Die exklusive Besichtigung des Hauptsitzes bot spannende Einblicke in die Philosophie und Unternehmenskultur von Zünd. Und sie veranschaulichte gelebte Swissness. Als Synonym für Zuverlässigkeit, höchste Qualität und Präzision im Maschinenbau – prägt sie das Selbstverständnis von Zünd und spiegelt sich in ihren Cuttern, die auch für ihre Verlässlichkeit und Langlebigkeit geschätzt werden.

Mit dieser Veranstaltung unterstreicht Zünd Systemtechnik AG ihre führende Rolle in der Entwicklung und Herstellung digitaler Schneidsysteme. Die positiven Rückmeldungen und das rege Interesse zeigen, dass Zünd mit ihren Lösungen und ihrer Kundenorientierung den Nerv der Zeit trifft und die Bedürfnisse optimal bedient.

