Xerox kündigt strategische Partnerschaft mit Kyocera an

Die Xerox-gebrandeten Bogen-Inkjet-Druckmaschinen von Kyocera sollen noch im laufenden Kalenderjahr verfügbar sein. »Dies ist ein entscheidender Moment für unser Geschäft im Produktionsdruck«, sagte Terry Antinora, Head of Product and Engineering bei Xerox. »Unser Wiedereintritt in den Einzelblatt-Inkjet-Markt ermöglicht es uns, unser Portfolio zu diversifizieren, die wachsende Kundennachfrage nach Geschwindigkeit und Effizienz zu erfüllen und unser Engagement im Produktionsdruck zu verstärken.«

Xerox mit diesem Schritt leistungsstarke und kosteneffiziente Inkjet-Farbdrucksysteme anbieten, die in das eigene Ökosystem integriert werden sollen – einschließlich dem Workflow FreeFlow. Mit den Lösungen sollen Kunden aus den Bereichen Transpromo, Direktmailing und Buchproduktion angesprochen werden.

