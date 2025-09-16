Xerox kehrt in Inkjetdruck zurück

Mit diesem leistungsstarken und kostengünstigen Farbdrucksystem will Xerox wieder in den wachstumsstarken Markt für Tintenstrahldruck im mittleren Produktionssegment zurückkehren. Mit dem System können Geschäftsfelder wie der Transaktionsdruck und Direktmailings bedient werden. Hausdruckereien können laut Xerox mit der IJP900 ihre Kosten senken und die betriebliche Effizienz steigern.

Der IJP900 lässt sich nahtlos in das End-to-End-Produktionsdruck-Ökosystem von Xerox integrieren. Er kombiniert die Workflow-Automatisierung von FreeFlow, personalisierte Kommunikation durch XMPie sowie KI-gestützte Workflow-Lösungen und Produktionsanalysen. So lassen sich die Druckdaten schneller aufbereiten, wiederkehrende Aufgaben automatisieren und Produktionsdaten in Echtzeit auswerten. Hierdurch werden Kosten gesenkt und der Output gesteigert.

Marktchancen und Kundennutzen

»Der Markt für Tintenstrahldrucker mit mittlerem Volumen wächst schnell und bietet Xerox eine klare Chance für einen starken Wiedereinstieg«, sagte Terry Antinora, Senior Vice President und Leiter der Produkt- und Entwicklungsabteilung bei Xerox. »Kunden suchen nach intelligenteren, leichter zugänglichen Lösungen, und der IJP900 bietet genau das, indem er robuste Tintenstrahltechnologie mit unseren bewährten Stärken in den Bereichen Workflow, Automatisierung und Service kombiniert.«

Die maximale Druckgeschwindigkeit bewegt sich bei 150 Seiten/Minute (A4) bei einem durchschnittlichen monatlichen Druckvolumen von 250.000 bis 1.000.000 Seiten. Die native Auflösung liegt bei 600 x 600 dpi, die aus 600 x 1.200 dpi interpoliert werden kann. Bei den Tinten kommen wasserbasierte Pigmenttinten zum Einsatz. Zusätzlich verfügt das Drucksystem über eine hohe Medienflexibilität: Substrate von 52 bis 360 g/m², beschichtete und unbeschichtete Papiere, Medien mit einer Länge von bis 120 cm lassen sich über den Einzelblatt-Einzug verarbeiten und mehrere Finishing-Konfigurationen stehen zur Auswahl.

