Xerox gründet CareAR Software Business

Die Xerox Holdings Corporation gibt die Gründung von CareAR Holding bekannt, die die Unternehmen CareAR, Inc., DocuShare und XMPie unter einer einzigen Holdinggesellschaft zusammenfasst. Die CareAR Service Experience Plattform entsteht durch eine Kombination des Content-Management-Systems DocuShare mit der medienübergreifenden Plattform von XMPie und der Xerox PARC Alto AI KI-Engine. Auf dieser Grundlage unterstützt die Plattform Kunden im Service mit visuellen Tools und dem Zugang zu Daten. Beides in Kombination wird benötigt, um Servicemitarbeitern und Endkunden durchgängig hochwertige Service-Dienstleistungen zu bieten und gleichzeitig die Betriebskosten und Treibhausgasemissionen senken. Das Rückgrat der neuen Plattform ist die Augmented-Reality-Technologie, die Xerox durch die zu Jahresanfang angekündigte Übernahme von CareAR, Inc. erworben hat. Sie lässt sich in das ServiceNow Field Service Management integrieren und ermöglicht es das Know-how erfahrener Techniker durch AR-gestützte Live-Schulungen zu nutzen.

Die Service Experience Management Plattform von CareAR ist branchenunabhängig und lässt sich nahtlos in die Plattform in den digitalen Workflows von ServiceNow integrieren. So wird ein durchgängiger Ansatz für Arbeitsaufträge, Anfragen und Störungsmeldungen gewährleistet und es soll eine Kundenzufriedenheit im Bereich des Service in verschiedenen Branchen erzielt werden.

„Xerox hat CareAR so positioniert, um Möglichkeiten zu schaffen, die serviceintensive Branchen benötigen: Echtzeit-Instruktionen, visuelle Tools und Datenzugriff auf Knopfdruck, alles angetrieben durch vorausschauende künstliche Intelligenz“, kommentiert John Visentin, Vice Chairman und CEO von Xerox. „Wir glauben, dass CareAR durch die Schaffung einer Plattform, die für eine digital affine Belegschaft intuitiv ist, und durch die Investition von ServiceNow, die Kategorie Service Experience Management neu definieren und ausbauen wird.“