Xerox geht strategische Partnerschaft mit Flint Group Digital Xeikon ein

Im Rahmen der Vereinbarung wird Xerox die Technologie von Flint Group Digital Xeikon in sein Produktionsdruck-Portfolio integrieren und so schnelle, kosteneffiziente und hochwertige Farbdruckmaschinen mit dem Xerox Production Ecosystem, globalen Vertriebskapazitäten, Software zur Workflow-Automatisierung, Weiterverarbeitungslösungen, Remote-Services und einer globalen Support-Infrastruktur kombinieren.

»Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Produktionsdruckgeschäfts von Xerox dar«, sagte Terry Antinora, President von Global Production Print Services bei Xerox. »Durch die Kombination der Digitaldrucktechnologie von Flint Group Digital Xeikon mit dem Xerox Production Ecosystem bieten wir eine umfassende Produktionsplattform, die Druckdienstleistern hilft, ihre Produktivität zu steigern, neue Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen und profitables Wachstum voranzutreiben.«

Durch die Bündelung der Kundenbeziehungen und der kommerziellen Reichweite von Xerox mit der Digitaldrucktechnologie von Xeikon wollen die beide Unternehmen die Einführung des Digitaldrucks beschleunigen und den Zugang zu neuen Produktionsanwendungen erweitern. »Die Partnerschaft mit Xerox bestätigt die Qualität unserer Lösungen und ermöglicht es uns, die globale Reichweite unserer Drucktechnologie von Flint Group Digital Xeikon zu erweitern und Kunden weltweit einen größeren Mehrwert zu bieten«, sagte Walter Benz, Präsident bei Flint Group Digital Xeikon. »Gemeinsam ermöglichen wir Druckdienstleistern den Zugang zu innovativen, hochwertigen Lösungen, die ihr Wachstum in einem zunehmend dynamischen Markt unterstützen.«

Diese Ergänzung wird Flaggschiff-Produkte wie die Xerox Iridesse Production Press, die Xerox Proficio PX500/PX300-Druckmaschinen, die Xerox IJP900-Tintenstrahldruckmaschine sowie die Xerox PrimeLink-Drucker und -Druckmaschinen ergänzen. Die erste Druckmaschine, die von Xerox vertrieben und gewartet wird, wird unter dem Markennamen Xerox vertrieben und mit von Xerox entwickelter Software sowie Integrations- und Servicefunktionen ausgestattet sein. Weitere Details, darunter Verfügbarkeit und Produktspezifikationen, werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

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