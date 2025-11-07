Xerox erweitert sein Ökosystem für den Produktionsdruck

Die Proficio Production Series basiert auf einem Plattformansatz, der die Bildgebungs-, Automatisierungs- und KI-gestützten Technologien von Xerox umfasst. Es handelt sich um eine Produktfamilie, die entwickelt wurde, um messbare Leistung, Effizienz und Rentabilität für Druckdienstleister zu erzielen.

Die speziell für den Akzidenzdruck entwickelten Druckmaschinen Proficio PX300 und PX500 verfügen über ein hohes Maß an Automatisierung, Farbkonsistenz und Anwendungsvielfalt. Sie ermöglichen eine effizientere Produktion, eine bessere Druckqualität und eröffnen neue Möglichkeiten zur Differenzierung am Markt.

Marktführende Technologien für Differenzierung und Wachstum

»Die Anforderungen des Marktes entwickeln sich rasant – heute zählen Differenzierung und Effizienz mehr denn je«, sagt Terry Antinora, Leiter der Produktentwicklung und Technik bei Xerox. »Mit den neuen Proficio-Druckmaschinen setzen wir unsere Innovationsführerschaft in den Bereichen Automatisierung, Farbwissenschaft und Beyond CMYK konsequent fort. Damit ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und neue Wachstumspotenziale zu erschließen.«

Die Proficio PX300 und PX500 erreichen Druckgeschwindigkeiten von 85 bzw. 100 Seiten pro Minute und bieten eine Ultra-HD-Auflösung für exzellente Druckqualität. Eine optionale fünfte Farbstation ermöglicht Beyond CMYK-Veredelungen – etwa fluoreszierendes Pink oder Klarlack – und erweitert so die kreativen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Anwender.

Auch im Workflow setzt Xerox auf Integration und Effizienz. Der neue Print Server mit Fiery FS700X wurde speziell für die Proficio-Serie entwickelt und sorgt für reibungslose, automatisierte Prozesse. Darüber hinaus lassen sich die Maschinen vollständig in das Xerox End-to-End-Produktionsökosystem einbinden, einschließlich der FreeFlow-Software, XMPie und KI-gestützter Analyse-Tools. Damit profitieren Druckbetriebe von optimierten Abläufen, geringeren Kosten und höherer Produktivität.

Die neuen Leistungsmodule gewährleisten eine präzise Farbdichte und eine Echtzeit-Registrierung von Vorder- und Rückseite, ohne die Produktionsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen. Gleichzeitig verhindern sie die Bildung statischer Aufladung auf synthetischen Materialien, was ein saubereres Stapeln und Veredeln ermöglichen soll.

Markteinführung und Verfügbarkeit

Xerox wird im März 2026 mit der regionalen Markteinführung der Modelle Proficio PX300 und PX500 beginnen und ab diesem Zeitpunkt Bestellungen entgegennehmen. Die Auslieferung ist für die erste Hälfte desselben Jahres vorgesehen.

Weitere Informationen: