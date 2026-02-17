Xerox ändert seine Vertriebsstruktur

Die Xerox Holdings Corporation hat eine neu gestaltete globale Vertriebsstruktur für den Druckbereich vorgestellt. Ziel ist es, den Vertrieb zu vereinheitlichen, den regionalen Fokus zu schärfen, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen und das Wachstum voranzutreiben. Die Struktur wird im zweiten Quartal 2026 in Kraft treten.

»Durch die Vereinheitlichung des Vertriebsmodells von Xerox und Lexmark können wir Redundanzen beseitigen, die Effizienz verbessern und unsere Fähigkeit zur Wertschöpfung steigern, während wir uns stärker auf nachhaltige Umsätze, Rentabilität und langfristige Leistung konzentrieren«, sagt Jacques-Edouard Gueden, Chief Revenue Officer bei Xerox. »Mit einem auf jede Region abgestimmten Modell zur Markteinführung, das von Partnern und erfahrenen Teams unterstützt wird, bauen wir eine Vertriebsstruktur auf, die fokussierter, effizienter und wettbewerbsfähiger ist.«

Das Modell basiert auf einem optimierten, integrierten Vertriebssystem. Dieses ermöglicht bessere Kundenergebnisse, geringere Servicekosten und eine höhere Vertriebseffizienz. Gleichzeitig erschließt es Chancen in den Bereichen Print, IT Solutions, Digital Services und Graphic Communications.

Eine globale Struktur, die auf regionale Gegebenheiten abgestimmt ist

Das Modell für den Print_Bereich ist in drei Regionen unterteilt: Nordamerika, Westeuropa und der Bereich »Rest der Welt«. Unterstützt wird es von einer eigenen Abteilung für globale Production Print Services sowie zwei spezialisierten Teams für die Distribution und den internen Vertrieb. Damit will Xerox das erweiterte Portfolio für den Produktionsdruck im Markt besser verankern.

Änderungen im DACH-Markt

Michael Lang wird die Lexmark‑ und Xerox‑DACH-Organisation als Verantwortlicher für den Channel- und Behördensektor zusammenführen, während Holger Wadewitz für das neue Named-Account-Team im DACH-Raum verantwortlich zeichnen wird. Melanie Goddard wird künftig das Team Global Accounts, Regional Service Managers, and Alliances in der Named-Accounts-Organisation für Westeuropa leiten.

xerox.com