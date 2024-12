»World Unseen« – Fotografie, die berührt

Rund 300.000 Menschen in Österreich leben mit einer Form von Sehbehinderung[1] und für viele von ihnen bleibt die Welt der Fotografie weitgehend unzugänglich. Die Ausstellung »World Unseen« verändert dies, indem sie visuelle Kunst in eine taktile Erfahrung verwandelt. Sechs beeindruckende Werke von international renommierten Fotografen wie Brent Stirton, Ulla Lohmann, Nanna Heitmann, Aleksander Norddahl, Heidi Rondak und Bill Smith wurden als Reliefs aufbereitet. Durch den Einsatz innovativer Drucktechnologie können die Besucher, die Bilder mit ihren Fingerspitzen entdecken, begleitet von detaillierten Beschreibungen in Brailleschrift sowie einer Audio-Erklärung, die die Geschichten hinter den Fotografien für alle lebendig machen.

Canon-Technologie öffnet neue Dimensionen der Kunst

„Mit »World Unseen« setzen wir neue Maßstäbe in der Verbindung von Kunst und Technologie. Dank unserer innovativen Canon PRISMAelevate XL Software und dem Arizona-Drucksystem schaffen wir einzigartige, taktile Reliefdrucke, die es allen Besuchern – unabhängig von ihren Sehfähigkeiten – ermöglichen, die Fotografien zu weltbewegenden Themen auf eine völlig neue Weise zu erleben. Die Eröffnung war ein großer Erfolg und es freut mich sehr, dieses Projekt gemeinsam mit so vielen engagierten Partnern und Gästen feiern zu dürfen. Es ist ein Moment, der uns allen zeigt, wie Kunst und Technologie Barrieren überwinden können“, betont Hermann Anderl, Geschäftsführer von Canon Austria.

Geschichten, die bewegen und durch Fotografien erlebbar werden

Ein berührendes Highlight der Ausstellung ist das einzigartige 3D-Ultraschallbild eines ungeborenen Mädchens, das einer blinden Mutter erstmals ermöglicht, die Gesichtszüge ihres Babys zu »sehen« – durch Tasten. Die reliefartige Struktur des 3D-Drucks schafft einen berührenden Moment, der Vorstellungskraft und Berührung vereint und die unsichtbare Verbindung zwischen Mutter und Kind fühlbar macht. »Diese Geschichte berührt mich zutiefst und bereitet mir Gänsehaut – zu erleben, wie eine blinde Mutter durch Berührung das Gesicht ihres ungeborenen Kindes ’sehen‘ kann, ist einfach einzigartig«, sagt Silvia Oblak, Ehrenpräsidentin vom Verein Blickkontakt.

Ein weiteres ausgestelltes Werk ist das Bild von Sudan, dem letzten männlichen Nördlichen Breitmaulnashorn, welches ihn umgeben von Rangern zeigt, die ihn vor Wilderern schützen. Mit einem stumpfen Horn und einem ergreifenden Blick symbolisiert Sudan das tragische Verschwinden seiner Art. Es erinnert an die Verantwortung, die Natur zu bewahren, und an die dringende Notwendigkeit, den Schutz der letzten noch lebenden Tiere sicherzustellen. »So klar und eindrucksvoll wurde mir ein Bild noch nie nähergebracht – ich habe Kunst noch nie auf diese Weise erleben können. Endlich kann ich sagen: Ich gehe mit euch Sehenden mit und erlebe Kunst auf Augenhöhe. Das ist ein Gefühl, das mich tief bewegt«, betont Bil Marinkovic, Paralympics-Athlet in Bezug auf seine Erfahrung mit diesem Werk.

»World Unseen« öffnet blinden und sehbehinderten Menschen eine Tür zu einer Welt, die uns oft verborgen bleibt. Als selbst stark sehbeeinträchtigter Mensch weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wertvoll es ist, visuelle Eindrücke auf eine neue, greifbare Weise zu erleben. Diese Ausstellung ermöglichte es mir, die Kunst der Fotografie auf eine Art wahrzunehmen, die zuvor nicht zugänglich war. Es ist eine tief bewegende Erfahrung, und wir sind stolz, als Blinden- und Sehbehindertenverband Teil dieses innovativen Projekts zu sein, das uns alle näher an die Welt der Kunst heranführt«, so Kurt Prall, Obmann des Blinden- und Sehbehindertenverbands Wien, Niederösterreich und Burgenland.