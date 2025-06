Workflow-Automatisierung mit HP Indigo und HP Site Flow

Friedmann Print ist auf eine Vielzahl personalisierter Produkte spezialisiert. Diese reichen von Kalendern und Karten bis hin zu Fotopuzzles und hochwertigen Sammelkarten. Seit Beginn legte das Unternehmen Wert auf nahtlose Automatisierung und Substratvielfalt. Durch die Installation von zwei HP Indigo 15K-Digitaldruckmaschinen ist die HP Indigo-Technologie nun das »digitale Gehirn« des Unternehmens. HP Site Flow optimiert komplexe Workflows und schafft Transparenz in der Produktion. Mit der Kombination aus Hardware- und Softwarelösungen von HP gewährleistet Friedmann Print einen reibungslosen, unterbrechungsfreien Betrieb – auch in Spitzenzeiten. Dazu gehört etwa die Weihnachtszeit, in der das Druckvolumen deutlich ansteigt und weit über 150.000 Sendungen pro Monat anfallen.

Durch die Integration der HP Site Flow Automatisierungsfunktionen in seine Produktion hat Friedmann Print transparente Produktionsabläufe, eine Auftragsverfolgung in Echtzeit und intelligente Batch-Prozesse implementiert. Diese führten zu Papierersparnissen von 25 Prozent bis 30 Prozent. Dadurch ist man in der Lage, enge Liefertermine einzuhalten und seinen Vorsprung auf dem schnelllebigen Markt für personalisierte Druckerzeugnisse zu behaupten – und zwar ohne Kompromisse bei seinen Zielen hinsichtlich Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz einzugehen.

Friedmann Print produziert auch spezielle Spielkarten mit hochwertigen Effekten wie Folienprägung. Mit den Automatisierungsfunktionen und der intelligenten Datenverarbeitung von HP Site Flow kann das Unternehmen einzelne Karten in zufälliger Reihenfolge drucken, sodass sich die Konfiguration von Karten, Packungen und Kartons später im Prozess festlegen lässt. Dies gewährleistet eine präzise Sicherheitskontrolle, um Sondereditionen von Karten in genau 0,5 Prozent der Gesamtauflage zu garantieren und gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Druckqualität in großem Maßstab zu gewährleisten.

»Verbraucher erwarten heute Premium-Qualität bei schneller Lieferzeit – und genau das haben wir mit HP erreicht«, so Michael Schmid, Geschäftsführer von Friedmann Print. »Wir verfügen bereits über die entsprechende Hardware. Dank der Flexibilität der Farbpalette und der Substratkompatibilität von HP ist es einfacher denn je, mit Digitaldruck eine Qualität auf Offset-Niveau zu erzielen. Die zusätzlichen Automatisierungsfunktionen von HP Site Flow optimieren unsere Arbeitsabläufe. Dies bedeutet, dass wir nicht nur schneller, sondern auch intelligenter arbeiten.«

