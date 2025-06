Wo Personalisierung auf Wachstum trifft

Personalisierung ist kein Trend mehr – es ist eine Kundenerwartung. Für kleine und wachsende Unternehmen bietet die Lasertechnologie eine skalierbare Möglichkeit, diese Nachfrage zu erfüllen und gleichzeitig das Produktangebot zu erweitern. Ein anschauliches Beispiel hierfür liefert Trotecs Kunde Love Lumi, ein Unternehmen für kundenspezifische Produkte mit Sitz in Lincolnshire, Großbritannien. Ursprünglich mit einer einzigen Lasermaschine gestartet, sah sich Love Lumi bald mit einer wachsenden Kundennachfrage konfrontiert, die seine Produktionskapazität überstieg. Um mithalten zu können, wechselte das Team zu Trotec Laser. Heute betreibt das Unternehmen eine Flotte von drei Speedy-Lasermaschinen und einem U300, was die Produktivität erheblich gesteigert und eine Diversifizierung des Portfolios ermöglicht hat.

»Unsere Trotec-Flotte wuchs innerhalb von 18 Monaten sehr schnell von einer auf vier Maschinen an, was es uns ermöglicht, Kundentermine mit schnellen Lieferzusagen einzuhalten. Dank der Schnelligkeit und Genauigkeit können wir Aufträge mit großer Kapazität erfüllen«, so Oliver Roxburgh, Direktor von Love Lumi. Mit der Möglichkeit, Materialien wie Holz, Acryl, Kunstleder, Glas und Stahl zu bearbeiten, bietet Love Lumi nun Produkte für eine Vielzahl von Anlässen an – von Hochzeiten und Babypartys bis hin zu saisonalen Geschenken – und zeigt damit, wie Lasertechnologie ein nachhaltiges Unternehmenswachstum unterstützen kann.

Elegante Hochzeitskreationen

Trotecs umfangreiches Angebot an Lasermaterialien eröffnet unzählige Möglichkeiten für die Gestaltung eleganter, individueller Hochzeitsprodukte. Jedes Material wurde für eine optimale Laserleistung entwickelt – für hohe Präzision, saubere Oberflächen und minimale Nachbearbeitung. Das macht es für Unternehmen, die individuelle Dekorationsartikel herstellen, einfacher, qualitativ hochwertige Produkte zu produzieren und damit einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Von den gestochen scharfen Details der LaserPaper Colors für Einladungen bis hin zur raffinierten Textur von LaserLeather für personalisierte Geschenke für die Brautparty – Trotec-Materialien helfen bei der Umsetzung kreativer Ideen in personalisierte Hochzeitsprodukte. Für strukturelle Elemente wie Kartenboxen oder Beschilderungen bieten TroGlass Metallic und TroGlass Duo sowohl optische Attraktivität als auch Stabilität, während TroWood Veneers und TroLase Metallic einen warmen, natürlichen Look oder einen raffinierten Kontrast bieten – ideal für Tischnummern, Speisekarten und Willkommensschilder.

Unterstützung bei der Umsetzung

Neben den Lasermaschinen und Materialien unterstützt Trotec Anwender auch durch Design Vorlagen, Schulungen und Inspirationen. So hat das Unternehmen beispielsweise einen Blog veröffentlicht, der einen praktischen Leitfaden für Dienstleister enthält, die in den Hochzeitsmarkt einsteigen oder ihn erweitern möchten.

Weitere Infos: