»Wir haben Messbarkeit mit Wirkung verwechselt«

Klicks, Likes und Reichweite dominieren heute die Marketingdiskussion. Doch nach Ansicht des Markenexperten Olaf Hartmann verlieren viele Unternehmen dabei das Wesentliche aus dem Blick: die tatsächliche Wirkung ihrer Marke. Im Interview mit der Graphischen Revue erklärt der Mitgründer des Multisense Instituts, warum Marken durch Erlebnisse entstehen, welche Rolle Print im Mediamix spielt und weshalb die Druckbranche ihre Leistungen künftig stärker über Wirkung als über Technik kommunizieren sollte.

GRAPHISCHE REVUE: Olaf, kannst du unseren Leser*innen kurz erläutern, womit du dich beschäftigst und welche Themen dich aktuell bewegen?

Olaf Hartmann: Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer des Multisense Instituts. Dahinter steht eine evidenzbasierte Markenberatung, die sich auf multisensorische Markenführung und Markenkodierung spezialisiert hat. Gemeinsam mit Uwe Munzinger betreibe ich außerdem das Projekt Markenkraft. Dabei handelt es sich um eine Plattform, auf der wir aktuelle Erkenntnisse aus der Markenforschung mit erfolgreichen Praxisbeispielen zusammenführen und in unterschiedlichen Formaten vermitteln – etwa in Podcasts, Büchern oder Masterclasses. Darüber hinaus haben wir den MARKENKRAFT Executive Circle ins Leben gerufen, der in einem sorgfältig selektierten Kreis von Führungskräften einen vertraulichen Austausch über die aktuellen Themen der Markenführung ermöglicht.

Das Marketing steht derzeit unter großem Druck, seinen eigenen Beitrag zum Unternehmenserfolg intern nachzuweisen. Deshalb brauchen wir die Erkenntnisse der internationalen Markenforschung – besonders die Erkenntnisse aus Großbritannien und Australien. Denn im deutschsprachigen Raum fehlen noch die ausreichend großen Datensätze, um den langfristigen Wertbeitrag zu belegen.

Warum stehen Marken heute so stark unter Druck?

Weil wir die vergangenen 15 Jahre in einem regelrechten Effizienzrausch verbracht haben. Dabei ist der Blick für die wesentlichen systemischen Zusammenhänge verloren gegangen. Wir haben durch einen Strohhalm auf die Markenlandschaft geschaut statt mit einem Weitwinkelobjektiv. Wir haben zu stark einzelne kurzfristige Leistungskennzahlen optimiert, ich nenne sie gern die »KPIs der Eitelkeiten«. Und diese Indikatoren messen wir in immer komplizierteren Dashboards. Klicks, Likes und Views sehen beeindruckend aus, doch entscheidend für den langfristigen Markenerfolg sind andere Faktoren: eine hohe mentale Verfügbarkeit in Momenten des Bedarfs und damit eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit und Zahlungsbereitschaft. Genau hier haben viele Marken heute Defizite. Die Dashboards sind dunkelgrün und die Absatzkurve rot.

Hinzu kommt, dass sich die Diskussion häufig auf einen sehr kleinen Teil der Markenkommunikation beschränkt – nämlich auf klassische Kommunikation. Tatsächlich macht sie aber nur rund 20 Prozent des gesamten Markenerlebnisses aus. Rund 75 Prozent entstehen an ganz anderen Touchpoints – von der Verpackung am Point of Sale über Servicekontakte bis hin zur Mundpropaganda. All diese Berührungspunkte prägen die Wahrnehmung einer Marke erheblich und werden in der Markensteuerung häufig zu wenig oder gar nicht berücksichtigt.

Du sprichst häufig von sogenannten »Leuchtturmerlebnissen«. Was verstehst du darunter?

Leuchtturmerlebnisse zeichnen sich durch hohes emotionales und kognitives Involvement aus. Solche Leuchtturmerlebnisse wirken psychologisch als Sensibilitätsbooster und strahlen dadurch auf alle weiteren Markenkontakte aus. Ein klassisches Leuchtturmerlebnis ist der Besuch eines Flagshipstores oder einer Erlebniswelt wie der Autostadt in Wolfsburg. Aber auch unscheinbare Touch-points können Leuchtturmerlebnisse erzeugen. Ein gutes Beispiel sind Prepaid-Geschenkkarten, deren Einfluss auf die Wahrnehmung von Handelsmarken wir kürzlich untersucht haben. Dabei konnten wir feststellen, dass sie nicht nur selbst ein markenprägender Touchpoint sind. Käufer und Empfänger von Prepaid-Geschenkkarten nehmen die Marke an allen anderen Touchpoints um 71,4 Prozent stärker wahr und bewerten deren Qualität des Erlebens um 58,4 Prozent besser.

Wir haben allerdings verlernt, diese zentralen Touchpoints systematisch zu identifizieren und gezielt zu optimieren. Stattdessen konzentrieren wir uns auf leicht messbare Kontaktpunkte und deren Effizienz. Wir haben Messbarkeit mit Wirkung verwechselt und optimieren uns in die falsche Richtung. Das ist einer der Gründe für die aktuell spürbare Markenschwäche.

Gibt es Marken, die Brand Experience Management besonders gut beherrschen?

Ein oft genanntes Beispiel ist natürlich Apple. Zwar wird Nvidia an der Börse inzwischen höher bewertet, beim Markenwert liegt Apple jedoch weiterhin an der Spitze. Marke bedeutet zukünftige Preis- und Kaufbereitschaft der Kunden. Daraus bildet sich der Markenwert.

In Deutschland fällt mir Motel One ein. Die Marke ist nahezu ausschließlich durch konsequente Markenerlebnisse gewachsen und nicht durch große Werbekampagnen. Im Konsumgüterbereich gibt es ebenfalls Beispiele wie Ritter Sport oder Haribo. Diese Marken kommunizieren ihre Werte konsequent und lösen das Markenversprechen an allen relevanten Touchpoints mit ihrer Brand Experi-ence ein. Und diese Erlebnisqualität übersetzt sich direkt in Markenvertrauen, den stärksten Indikator für zukünftige Kaufbereitschaft.

Wer Lust hat, eine Schnelldiagnose von 122 deutschen Marken zu sehen, kann das interaktiv auf markenspiegel.de tun. Dort machen wir in Kooperation mit neuroflash die Ergebnisse unseres Brand Experience Survey kostenlos verfügbar. Der Survey beruht auf einer innovativen Marktforschungsmethode, basierend auf 24.295 Urteilen digitaler Zwillinge aus vier Generationen.

Gibt es auch in Österreich Marken, die sich – abgesehen von Red Bull – besonders hervorheben?

In meinem deutschen Kopf ist Meinl Kaffee sehr präsent. Ebenso beeindruckt mich Manner. Die Marke verfügt über eine außergewöhnlich klare Markenkodierung und hat die Prinzipien der multisensorischen Markenführung hervorragend verstanden. Auch mit Almdudler verbinde ich aufgrund vieler Skiurlaube sehr positive Markenerinnerungen. Genau darum geht es letztlich: Marken entstehen aus Gedächtnisspuren.

Welche Rolle spielt Print in einer zunehmend digitalisierten Markenkommunikation?

Zunächst müssen wir zwischen der nachweisbaren Wirkung von Print und der aktuellen Mediendiskussion unterscheiden. Die Wirkung von Print ist wissenschaftlich sehr gut belegt. Der Mensch ist ein multisensorisches Wesen und unser Gehirn liebt Haptik. 40 Prozent unseres Gehirns sind mit der Verarbeitung haptischer Reize beschäftigt. Es reagiert auf haptische Reize stärker, verarbeitet sie intensiver und speichert sie nachhaltiger im Gedächtnis. Insofern ist Kommunikation mit Print sehr gehirnfreundlich. Begreifen kommt nicht zufällig von greifen.

Print steigert nachweislich die Wertschätzung einer Marke. Dabei geht es gar nicht darum, digitale und gedruckte Medien gegeneinander auszuspielen. Im Gegenteil: Erfolgreiche Markenkommunikation ist immer crossmedial.

Je mehr unterschiedliche Sinnesreize unser Gehirn verarbeitet, desto vielfältiger ist das Markenbild und desto stärker verdichtet sich die Brand Experience. Dadurch wird eine Marke im entscheidenden Moment schneller abgerufen. Digitale Kanäle sind hervorragend darin, Markenvertrauen zu konvertieren. Print hingegen besitzt eine andere Qualität: Es erzeugt Vertrauen. Nicht ohne Grund sprechen wir von »schwarz auf weiß«. Schon unsere Sprache zeigt, dass wir gedruckten Informationen eine höhere Glaubwürdigkeit und Wertigkeit zuschreiben.

Aktuelle Studien belegen zudem, dass Kampagnen, die hochwertige Printumfelder integrieren, insgesamt bessere Ergebnisse erzielen. Denn Kontakt ist eben nicht gleich Kontakt. Es macht einen Unterschied, ob sich zwei Menschen auf einer Autobahnraststätte begegnen oder in einer Champagnerbar. Beide Kontakte können die gleiche Zielgruppe erreichen, unterscheiden sich jedoch stark in Intensität, Dauer und Bedeutung für die darauffolgenden Kontakte. Da sind wir wieder beim Thema Leuchtturmerlebnisse.

Print ist sensorisch die Champagnerbar. Das bedeutet allerdings nicht, dass jede Marke künftig den Großteil ihres Budgets in Print investieren sollte. Entscheidend ist vielmehr der passende Mediamix. Wer Print jedoch grundsätzlich aus seiner Kommunikation ausschließt, verzichtet auf einen wichtigen Wirkungsverstärker.

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