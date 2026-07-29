WINTIPAK setzt Expansion fort und investiert in eine Drucktechnik

Die Boardmaster ermöglicht extrem schnelle Auftragswechsel und Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 600 Metern pro Minute. Da Karton der wertvollste Rohstoff in der Produktion des Unternehmens ist, spielt die Abfallreduzierung eine Schlüsselrolle bei der Optimierung von Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz. Mit der neuen Boardmaster Technologie lassen sich Anlaufabfälle um bis zu 90 Prozent reduzieren. Dank in Sekundenschnelle erledigter Auftragswechsel kann WINTIPAK die Produktion mehrerer Aufträge pro Tag zu niedrigsten Produktionskosten bei gleichbleibend hohen Qualitätsstandards bewerkstelligen. Mit dieser Investition unterstreicht das Unternehmen sein Bestreben, durch zukunftsweisende Technologien neue wirtschaftliche und nachhaltige Maßstäbe in der aseptischen Verpackungsindustrie zu setzen.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Branchenexpertise, einer starken internationalen Präsenz und fortschrittlichen Produktionstechnologien unterstützt WINTIPAK Markenhersteller mit Verpackungslösungen, die effizient, zuverlässig und auf die Marktbedürfnisse zugeschnitten sind. »Die Erfahrung von Heidelberg in Verbindung mit ihrer Innovation zur drastischen Senkung der Produktionskosten bei zugleich höchster Qualität waren ausschlaggebende Faktoren für die Investition von WINTIPAK in die Boardmaster Plattform«, erklärt Markku Vauhkonen, CEO der WINTIPAK AG.