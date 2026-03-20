Wie geht es weiter mit Manroland Sheetfed?

Der Markt für Offsetdruckmaschinen schrumpft nicht nur – er ordnet sich grundlegend neu – nicht zuletzt bedingt durch sinkende Auflagen, insbesondere im Akzidenzdruck durch die Digitalisierung der Medienwelt. Gleichzeitig hat sich die Produktivität moderner Druckmaschinen drastisch erhöht. Das Ergebnis: Investitionen bedeuten heute oft, zwei Maschinen durch eine zu ersetzen – und dabei die Gesamtkapazität dennoch zu erhöhen.

Vor diesem Hintergrund hat auch Manroland Sheetfed strategische Fehler begangen. Eine Fokussierung auf bestehende Kunden in einem schrumpfenden Markt ist keine tragfähige Langzeitstrategie. Gleichzeitig ist eine klare und glaubwürdige Roadmap für die Digitalisierung der Produktion nach wie vor nicht zu erkennen.

Dies wirft eine entscheidende Frage auf: Wer würde unter diesen Bedingungen realistisch gesehen eine Übernahme in Betracht ziehen? Die Marktdynamik spricht einfach dagegen. Die Nachfrage bestimmt das Angebot – und andere Druckmaschinenhersteller sind selbst vollauf damit beschäftigt, sich an den raschen Strukturwandel anzupassen. Selbst das aktuelle Produktportfolio, einschließlich der Partnerschaft mit Heidelberg im Großformatbereich, dürfte an dieser Gleichung kaum etwas ändern.

So schwierig dies für Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen ist, könnte Manroland Sheetfed letztlich Teil der umfassenden Marktkonsolidierung werden, die wir derzeit beobachten. Das vielleicht Entscheidende: In der Investitionsgüterindustrie ist Vertrauen die ultimative Währung – und einmal verloren, ist es außerordentlich schwer, es zurückzugewinnen. Langfristig ist eine Insolvenz oft Teil eines notwendigen wirtschaftlichen Anpassungsprozesses. Das angestrebte Schutzschirmverfahren wirkt dabei eher wie eine Verzögerung der unausweichlichen Marktbereinigung.