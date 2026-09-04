Werbe Akademie des WIFI Wien zeichnet Rookies 2026 aus

»Mit den Rookies zeichnen wir außerordentliche Leistungen und exzellente Diplomarbeiten unserer Studierenden aus. Eine anspruchsvolle Ausbildung mit Bestnoten abzuschließen, ist eine besondere Leistung«, gratuliert Katharina Stummer, Direktorin der Werbe Akademie. Der Diplom-Lehrgang Online Marketing der Werbe Akademie besteht seit 2009 und wurde seither von mehr als 1.000 Absolventinnen und Absolventen besucht. Als erste umfassende berufsbegleitende Ausbildung dieser Art in Österreich wird der Lehrgang laufend an die Entwicklungen der Kommunikationsbranche angepasst.

Rookie of the Year: Elisabeth Gerlach

Als Rookie of the Year im Online Marketing wurde Elisabeth Gerlach ausgezeichnet. In ihrer Diplomarbeit entwickelte sie für Global Chill Farm, einen familiengeführten Tourismus- und Landwirtschaftsbetrieb im Südwesten Portugals, ein Online-Marketing-Konzept für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Die Jury überzeugte insbesondere die konsequente und praxisnahe Anwendung der Lehrgangsinhalte. Gerlach zeigte, wie sich bestehende Strukturen weiterentwickeln lassen, ohne Geschichte und Identität des Unternehmens aus den Augen zu verlieren.

Die Auszeichnung für die beste Gruppenarbeit in der Kategorie B2B ging an Natalie Müller und Florian Pichler. Für das IT-Security-Unternehmen Certitude entwickelten sie Ansätze zur digitalen Kundengewinnung in einem stark umkämpften Markt. Als beste Gruppenarbeit in der Kategorie Strategie wurde das Online-Marketing-Konzept von Michaela Kurcsics und Thomas Kopanz für Rheumalis ausgezeichnet. Ihr Konzept zeigt, wie der Verein seine begrenzten Ressourcen gezielt einsetzen kann, um Kinder mit Rheuma und deren Familien zu unterstützen.

Auszeichnungen im Social Media Management

Auch im Diplom-Lehrgang Social Media Management steht die strategische Planung digitaler Kommunikation im Mittelpunkt. Neben Plattformen und Tools spielen Analyse, Erfolgsmessung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine zunehmend wichtige Rolle. Barbara Busch wurde als Rookie of the Year im Social Media Management ausgezeichnet. In ihrer Diplomarbeit entwickelte sie eine umfassende Social-Media-Strategie für die neue Eventplattform Korneuburgs. Die Arbeit verbindet fundierte Analyse und klare Zielsetzungen mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen und zeigt, wie digitale Kommunikation gezielt geplant und ihre Wirkung messbar gemacht werden kann.

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