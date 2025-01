»Wer wissen will, muss fühlen« – die neue Musterkollektion von Berberich

Die durchdachte Musterkollektion besteht aus sechs (plus eins) Handbüchern, welche jeweils eine Produktklasse präsentieren: PIXL (Bilderdruckpapiere), NATURA (Ungestrichene Papiere), VIVUS (Nachhaltige Papiere), 2-mal BOWLD (Kartone) und STIXA (Haftpapiere). Diese sind als Kollektionsmappen konzipiert und enthalten wiederum alle zugehörigen Papierqualitäten in loser Blattform. Auch deren kompaktes Format von 261 x 160 mm weiß in der Praxis zu überzeugen. Was sicher noch hängen bleibt: Durch Magnete, mit denen sich die Handbücher beliebig kombinieren lassen, entsteht eine enge Verbindung mit dem Medium, die quasi ab Werk eingebaut ist.

Perfekt auf den Punkt bringt es der Satz auf den Ringbuch-Titeln: »Wer wissen will, muss fühlen«. Man sieht nicht nur, sondern kann es auch haptisch spüren: Trotz der überwältigenden Produktvielfalt finden man schnell die richtige Wahl. »Egal, um welche Anforderung es sich dabei handelt. Ob für hochwertige Druckerzeugnisse, kreative Verpackungen, umweltfreundliche Projekte oder anspruchsvolle Geschäftsausstattungen – Berberich Papier hat für jeden Bedarf das passende Papier oder den Karton im Sortiment«, so Britta Ketzler, Marketingleiterin der Carl Berberich GmbH.

Die vollständige Musterkollektion enthält ein zusätzliches Handbuch mit den Produkten und Dienstleistungen des Geschäftsbereichs Berberich Systems, das Kund*innen einen Einblick in das vielfältige Angebot an Organisationsmitteln gibt. Dieses reicht von Ringbüchern und Ordnern über Mappen und Kalender bis hin zu maßgefertigten Verpackungen. Eine absolute Besonderheit ist, dass die Kollektionsmappen inhouse bei Berberich Systems hergestellt wurden.

Neben der hohen Produktqualität profitieren Kunden von einem umfassenden Service und der langjährigen Fachkompetenz des Papiergroßhandelsunternehmens. Die komplette Musterkollektion ist gegen eine Schutzgebühr von 70 € und jedes einzelne Musterbuch für 10 € erhältlich.

Weitere Informationen: