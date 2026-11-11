Wer das Prospekt streicht, verliert Umsatz

Die Ergebnisse des aktuellen »Prospektmonitors 2026« von IFH MEDIA ANALYTICS liefern die Erklärung dafür. Sie zeigen, dass gedruckte Prospekte für viele KonsumentInnen nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Einkaufsplanung sind und Kaufentscheidungen deutlich stärker beeinflussen, als häufig angenommen wird.

Trotz fortschreitender Digitalisierung lesen 96 % der KonsumentInnen gedruckte Prospekte zumindest gelegentlich, drei Viertel sogar mindestens einmal pro Woche. Damit bleibt die Nutzung seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau. Besonders häufig werden Prospekte aus dem Lebensmitteleinzelhandel, von Drogeriemärkten und Baumärkten genutzt.

Bemerkenswert ist auch der Umgang mit den Prospekten. Zwei Drittel der Empfänger*innen lesen diese Seite für Seite, nur 8 % werfen sie ungelesen weg. Prospekte landen bei den allermeisten KonsumentInnen also keineswegs direkt im Altpapier, sondern werden aktiv genutzt.

Mehr als nur Angebote und Preise

Die hohe Nutzung erklärt sich vor allem dadurch, dass Prospekte weit mehr leisten als reine Angebotskommunikation. Mehr als die Hälfte der Prospektleser*innen nutzt sie zur Inspiration, gleichzeitig beschreiben 87 % das Lesen von Prospekten als gemütlich und entspannt. Für viele gehören Prospekte damit fest zur Einkaufsroutine und dienen nicht nur der Information, sondern auch der Orientierung und Ideenfindung.

Neben diesem Inspirationscharakter bleibt auch ihre praktische Relevanz hoch. 67 % nutzen Prospekte zur Angebotssuche, 64 % zum Angebotsvergleich und ebenfalls 64 % für verbindliche Informationen zu aktuellen Angeboten. Darüber hinaus unterstützen sie die Einkaufsplanung und werden von vielen KonsumentInnen als glaubwürdig wahrgenommen.

Ein Feldexperiment mit klaren Ergebnissen

Wie relevant gedruckte Prospekte tatsächlich für den Geschäftserfolg sind, zeigt ein neunmonatiges Feldexperiment eines großen Non-Food-Händlers, das gemeinsam mit der Universität zu Köln durchgeführt wurde. Dafür wurden 24 Filialen zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt. Während die Kontrollgruppe weiterhin mit gedruckten Prospekten arbeitete, ersetzte die Testgruppe den Prospekt für drei Monate vollständig durch digitale Angebotskommunikation. Werbebudget, beworbene Produkte und Einzugsgebiete blieben identisch. Der einzige Unterschied lag im eingesetzten Werbekanal. Die Wirkung wurde auf Basis von Kassenbons, Bonuskartendaten und Store-Visit-Daten gemessen.

Trotz identischem Werbebudget verzeichneten die Testfilialen rückläufige Umsätze. Im Durchschnitt lagen diese während der Testphase um 5,9 % unter denen der Print-Kontrollgruppe, gegen Ende der Untersuchung fiel der Abstand mit sieben bis neun Prozent sogar noch deutlicher aus. Betroffen waren dabei nicht nur beworbene Aktionsartikel, sondern auch Umsätze außerhalb der beworbenen Sortimente. Die beobachteten Rückgänge waren statistisch signifikant und belegen damit einen messbaren Effekt des Kanalwechsels. Mit der Rückkehr zum Printprospekt erholten sich die Umsätze wieder und näherten sich schrittweise dem Niveau der Kontrollgruppe an. Die Ergebnisse machen deutlich, dass eine pauschale Ablösung des Prospekts wirtschaftliche Risiken bergen kann. Gleichzeitig zeigt das Feldexperiment, dass die Wirkung der Kanäle regional unterschiedlich ausfällt und die Kanalwahl immer auch die jeweiligen Marktbedingungen und Zielgruppenstrukturen berücksichtigen sollte. »Die Studie hat uns geholfen, einen risikoreichen strategischen Wechsel zu vermeiden, der plausibel zu jährlichen Umsatzverlusten von rund 150 bis 200 Millionen Euro hätte führen können«, so der Director of Marketing des Test-Händlers.

Eine Strategie für alle gibt es nicht

Der Prospektmonitor macht deutlich, dass Angebotskommunikation nicht nach dem Prinzip »Print oder Digital« funktioniert. Gedruckte Prospekte übernehmen für viele KonsumentInnen weiterhin wichtige Aufgaben im Kaufprozess. Das Feldexperiment der Universität zu Köln zeigt zugleich, dass ein vollständiger Wechsel zu digitalen Kanälen wirtschaftliche Risiken mit sich bringen kann. Für Händler kommt es daher nicht auf die Entscheidung für einen einzelnen Kanal an, sondern auf das intelligente Zusammenspiel von Print und Digital unter Berücksichtigung regionaler Marktbedingungen und Zielgruppenstrukturen.