Wenn Komplexität zum Produktionsfaktor wird

Die Schilder- und Displaybranche befindet sich im Wandel. Während lange Zeit vor allem Produktionsgeschwindigkeit und Kapazität als entscheidende Leistungsmerkmale galten, verändert sich das Anforderungsprofil. Mehr Varianten, kürzere Kampagnenzyklen und kurzfristige Änderungen treffen auf steigende Ansprüche an Qualität und Ressourceneffizienz. Für Produzenten bedeutet das: Sie müssen heute eine Vielzahl individueller Aufträge in kürzester Zeit abwickeln. Retail-Kampagnen unterscheiden sich je nach Standort, Designs werden kurzfristig angepasst und personalisierte Anwendungen nehmen zu. Damit steigt nicht nur die Zahl der Aufträge, sondern vor allem deren Komplexität.

Lange bestand die naheliegende Antwort darin, in schnellere Maschinen oder zusätzliche Produktionskapazitäten zu investieren. Doch höhere Geschwindigkeit löst das Problem nur bedingt. Denn wenn sich Aufträge ständig ändern und zahlreiche Varianten parallel produziert werden müssen, entstehen die Engpässe häufig bereits in der Arbeitsvorbereitung. Entscheidend ist deshalb zunehmend die Fähigkeit, den gesamten Prozess – vom Design über die Auftragsvorbereitung bis zur Fertigung – effizient miteinander zu verbinden.

Vom Einzelschritt zum Workflow

Integrierte Produktionsstrategien gewinnen deshalb an Bedeutung. Ziel ist es, manuelle Eingriffe zu reduzieren und Design, Auftragsvorbereitung und Produktion besser aufeinander abzustimmen. Wiederverwendbare Auftragsprofile, automatisierte Einstellungen und eine zentrale Steuerung von Produktionsparametern können dazu beitragen, Rüst- und Vorbereitungszeiten zu verkürzen und Fehlerquellen zu reduzieren.

Auch die Bearbeitungstechnologie muss mit dieser Entwicklung Schritt halten. Lasersysteme bieten hier einen Vorteil, weil sie ohne werkzeugspezifische Rüstvorgänge unterschiedliche Materialien und Formen bearbeiten können. Designänderungen lassen sich vergleichsweise schnell in die Produktion übernehmen. Das macht die Technologie insbesondere für Kleinserien, individualisierte Produkte und kurzfristige Aufträge interessant.

Ein Beispiel dafür ist die Speedy-Laserserie von Trotec, die sowohl für Einzelanfertigungen als auch für Serienproduktionen eingesetzt werden kann. Entscheidend ist dabei weniger die einzelne Maschine als die Möglichkeit, unterschiedliche Auftragsgrößen innerhalb eines flexiblen Produktionskonzepts abzuwickeln.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei der Software. Wenn Design und Produktion über eine gemeinsame Umgebung gesteuert werden, lassen sich wiederkehrende Arbeitsschritte standardisieren und Varianten effizienter verwalten. Die Ruby-Software von Trotec verbindet beispielsweise Design, Auftragseinrichtung und Produktion in einer Benutzeroberfläche. Damit können auch häufige Änderungen und unterschiedliche Auftragsvarianten strukturiert bearbeitet werden.

Nachhaltigkeit durch Prozessoptimierung

Die zunehmende Komplexität hat zudem eine ökologische Dimension. Fehlproduktionen, unnötige Materialreste und Nacharbeiten verursachen nicht nur Kosten, sondern belasten auch die Ressourcenbilanz. Technologien und Softwarefunktionen, die eine optimale Materialausnutzung ermöglichen, gewinnen daher an Bedeutung.

Nesting kann beispielsweise dazu beitragen, mehrere Aufträge platzsparend auf einem Materialbogen anzuordnen. Ebenso wichtig ist die präzise Abstimmung zwischen Druck und Weiterverarbeitung. Bildverarbeitungsgestützte Systeme wie Vision Print & Cut von Trotec können Druck- und Schneidprozesse automatisch aufeinander ausrichten und damit Ausschuss reduzieren.

Damit rückt ein bislang häufig unterschätzter Faktor in den Mittelpunkt: Konsistenz. Je mehr Aufträge, Varianten und Bediener im Produktionsprozess zusammenkommen, desto wichtiger werden standardisierte Abläufe. Automatisierte Parametereinstellungen und reproduzierbare Prozesse helfen, eine gleichbleibende Qualität über verschiedene Schichten und Produktionsläufe hinweg sicherzustellen.

Für die Beschilderungs- und Displayproduktion bedeutet das einen Paradigmenwechsel. Wettbewerbsvorteile entstehen künftig nicht allein durch höhere Druck- oder Bearbeitungsgeschwindigkeit. Entscheidend ist vielmehr, wie gut ein Unternehmen in der Lage ist, Komplexität zu beherrschen: viele Varianten, kurze Reaktionszeiten, individuelle Anforderungen und einen möglichst effizienten Materialeinsatz miteinander zu verbinden. Die Zukunft der Produktion liegt damit weniger in immer größeren Kapazitäten als in flexiblen, vernetzten und möglichst automatisierten Workflows. Wer diese Prozesse beherrscht, kann auch bei zunehmender Individualisierung wirtschaftlich produzieren.