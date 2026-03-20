Weniger Excel, mehr Nachhaltigkeit

Das Grazer Start‑up aitark bringt eine Lösung auf den Markt, die dabei eine der größten Herausforderung für KMU entschärft: die aufwendige und zerstreute Datensammlung. Statt Excel‑Listen, unübersichtlicher E‑Mails und fehlender Strukturen will aitark eine KI‑gestützte Plattform bieten, die Nachhaltigkeitsdaten automatisch ordnet, plausibilisiert und entlang gängiger Standards nutzbar macht. Damit wird Nachhaltigkeitsberichterstattung für KMU nicht nur einfacher, sondern planbar, ressourcenschonend und praktikabel.

Unternehmen müssen heute mehr Nachhaltigkeitsdaten liefern als je zuvor – und stehen damit mitten in der Twin Transition, der gleichzeitigen ökologischen und digitalen Transformation. Doch die meisten kämpfen noch immer mit unzähligen Listen und unübersichtlichen Ordnerstrukturen. Ein junges Gründerteam aus Graz hat dafür eine Lösung entwickelt. Jakob Gmoser, Simon Rauscher und Ludwig Thier haben mit aitark eine Software geschaffen, die genau dort ansetzt, wo bei vielen Unternehmen der größte Frust entsteht: bei der Datensammlung und -strukturierung.

Warum KMU jetzt handeln müssen – auch ohne gesetzliche Pflicht

Nachhaltigkeitsberichte sind für viele KMU noch freiwillig, faktisch sind sie es nicht mehr. Seit Inkrafttreten der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) müssen große Unternehmen detaillierte ESG-Daten offenlegen und geben diese Anforderungen entlang der Lieferkette weiter. Zudem koppeln Banken Finanzierungen zunehmend an Nachhaltigkeitskennzahlen und auch bei Förderungen und Ausschreibungen sind immer häufiger ESG-Daten erforderlich. Wer keine strukturierten Daten liefern kann, riskiert Aufträge und Kreditkonditionen, wodurch eine faktische Berichtspflicht lange vor der gesetzlichen entsteht.

Von Datenchaos zu Klarheit

Ein zentrales Problem dabei ist die Zersplitterung der Daten. Während Konzerne eigene ESG-Teams aufbauen, sammeln viele kleinere Unternehmen Informationen aus Einkauf, Energieabrechnungen, Fuhrpark, Produktion, Lieferanten und mehr – meist verteilt über Excel-Listen, E‑Mails und persönliche Ablagen. »Das kostet Zeit, Geld und Energie – Ressourcen, die eigentlich dort gebraucht werden, wo Nachhaltigkeit wirklich entsteht: in konkreten Maßnahmen statt administrativen Abläufen«, bringt es Co-Founder Simon Rauscher auf den Punkt.

Die Plattform führt alle relevanten Nachhaltigkeitsdaten an einem Ort zusammen, strukturiert sie automatisch und unterstützt Unternehmen dabei, aus diesen Daten fundiertes Wissen zu gewinnen. Mithilfe von KI zeigt aitark auf, wo Handlungsbedarf besteht, und liefert konkrete Maßnahmenvorschläge für den nächsten Schritt. Schritt für Schritt begleitet die Software durch die Datensammlung – stets entlang relevanter Standards.

Das Ergebnis aus der Sicht von Rauscher: »Weniger Aufwand, weniger Fehler und weniger Kosten für Nachhaltigkeitsberichte. Und mehr Zeit für echte Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Wir haben ein System geschaffen, das Unternehmen wirklich entlastet. Eine Plattform, die die tägliche Arbeit vereinfacht, statt sie komplizierter zu machen.«

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