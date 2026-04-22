Weltweite Plattenfertigung für nachhaltigen Druck

Seit der Markteinführung der ersten prozessfreien Platte im Jahr 2005 hat Kodak mehrere bedeutende Meilensteine gesetzt, wodurch prozessfreie SONORA Platten für nahezu alle Anwendungen im Offsetdruck eignet sind. Heute nutzen mehr als 6.000 Druckereien SONORA Platten, und die Einführung dieser Platten bei Bogen- und Rollenoffsetdruckereien nimmt weltweit weiter zu.

Eine ganze Reihe von Vorteilen beflügelt diesen Trend: Druckdienstleister können nachhaltiger werden, ohne Abstriche bei Produktivität oder Druckqualität zu machen. Mit prozessfreie Platten sinkt der Verbrauch von Strom, Wasser, Entwickler, Regenerat und Gummierung sowie von Auswaschlösung, der bei der traditionellen Plattenverarbeitung anfällt, auf null. Da keine Chemie eingesetzt wird und keine Plattenverarbeitungsanlage gereinigt und gewartet werden muss, gibt es auch keine zu entsorgenden Chemieabfälle oder verunreinigten Abwässer. Der Einsatz SONORA Platten eliminiert zudem Fehler und Schwankungen, die mit der nasschemischen Plattenverarbeitung verbunden sind. Das führt zu schnelleren, zuverlässigeren Rüstvorgängen und keinen Maschinenstillständen mit damit einhergehender Makulatur aufgrund von Plattenverarbeitungsfehlern. Letztlich bedeutet dies Kosteneinsparungen für Druckereien – sowohl in der Druckformherstellung als auch im Drucksaal.

Regionale Fertigung für Versorgungssicherheit und mehr Nachhaltigkeit

Um das weiterhin weltweit wachsende Nachfragevolumen zu bedienen, hat Kodak eine regional verteilte Plattenfertigungsstrategie umgesetzt[1]. Kodak betreibt hochmoderne Werke in Columbus (US-Bundesstaat Georgia), Osterode (Deutschland) und Gunma (Japan). Neben prozessfreien SONORA Platten werden in diesen Werken auch weitere Platten aus dem Portfolio von Kodaks Plattenportfolio gefertigt.

Die Fertigung in verschiedenen Regionen der Welt gewährleistet eine reibungslose und schnelle Belieferung von Druckereien mit Kodak Platten. Darüber hinaus bietet die räumliche Nähe von Produktion und Verwendung im Vergleich zum Transport von Druckplatten aus entfernten Ländern oder Kontinenten Nachhaltigkeitsvorteile.

»Die lokale Fertigung, die wir weltweit haben, ist ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal für uns. Sie ermöglicht uns, regional ausgerichtet zu agieren und die spezifischen Bedürfnisse jeder Region zu erfüllen, da sich Markterfordernisse und regulatorische Vorgaben unterscheiden«, erläutert Laura Cole, VP Pricing and Product Management, Kodak. Sie führt weiter aus: »Kodak bekennt sich weiterhin dazu, die lokale Plattenproduktion in den USA zu erhalten, wo wir der einzige verbliebene Hersteller sind. Dieses Engagement hilft uns auch, zollbezogene Herausforderungen zu bewältigen. Wir werden unsere Fertigung weiter ausbauen und alles tun, um die Kundennachfrage in den USA, aber auch weltweit zu erfüllen.«

Gezielte Investitionen für eine effiziente, nachfrageorientierte Plattenfertigung

Als Reaktion auf einen deutlichen Nachfrageschub nach SONORA Platten in den USA hat Kodak kürzlich seine lokale Produktionskapazität für prozessfreie Platten erhöht. Im Werk Columbus wurde die Fertigung von SONORA Platten auf eine zweite, dafür modifizierte Plattenfertigungslinie erweitert – und gewährleistet damit eine zuverlässige und schnelle Lieferung hochwertiger prozessfreier Platten an Kunden in ganz Amerika. Um diese und weitere Produktionsverbesserungen zu erreichen und mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu halten, investiert Kodak laut Laura Cole jedes Jahr Millionenbeträge in seine Fertigungsstätten.

Sven Freyer, VP Print Manufacturing, Kodak, nennt aktuelle Beispiele für gezielte Investitionen: »Wir haben kürzlich eine erhebliche Investition in unserem Werk in Columbus getätigt und neue Kälteaggregate installiert, die es uns ermöglichen, die gesamte Produktionsanlage für unsere SONORA Plattenprodukte zu kühlen, weil der Fertigungsprozess stabile Temperaturbedingungen erfordert. Darüber hinaus ist für 2026 die technische Optimierung des Bereichs für Finishing und Verpackung geplant, was der Effizienz und Zuverlässigkeit der Lieferkette zugutekommen wird.“

Eine Strategie, die am Markt sehr gut ankommt

Kodaks Strategie der lokalen Plattenproduktion in verschiedenen Regionen der Welt wird von Kunden rund um den Globus geschätzt, beispielsweise von Roto France, einem führenden französischen Zeitschriften- und Katalogdrucker. Der renommierte Rollen- und Bogenoffsetdrucker hat seine gesamte Produktion auf prozessfreie SONORA Platten umgestellt. Sylvain Roux, Produktionsleiter, kommentiert: »Dass Kodak SONORA Platten in Europa herstellt und sie über vergleichsweise kurze Distanzen liefert, ist für uns entscheidend, da es Verfügbarkeit, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit gewährleistet. Kodak uns bei der Umstellung auf 100% SONORA Platten tatkräftig unterstützt. Dieses Engagement hilft uns, unsere Umweltauswirkungen zu minimieren, und darauf legen unsere Kunden großen Wert.«

In den USA, wo die Verwendung von SONORA Platten enorm zugenommen hat, wird auch die heimische Fertigung sehr geschätzt. So hat beispielsweise Boone Newsmedia (BNI) – ein Unternehmen, das 91 Zeitungen sowie Websites, Einkaufsführer und Zeitschriften in zwölf Bundesstaaten besitzt – seine Druckproduktion auf prozessfreie Platten von Kodak umgestellt. Alle drei BNI-Druckstandorte befürworteten prozessfreie SONORA News Platten als ideale, effizienzsteigernde Lösung für ihren Betrieb. Laut K.O. Bennett, Produktionsleiter, war ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung Kodaks Status als einziger verbliebener Hersteller von Offsetdruckplatten in den Vereinigten Staaten, was BNI Vertrauen in eine stabile inländische Lieferkette gab.

Die japanische Verpackungsdruckerei Godo Co., Ltd. schätzt die Möglichkeit, hochwertige SONORA Platten zu nutzen, die lokal im Kodak Werk in Gunma gefertigt werden. Als Full-Service-Anbieter umweltfreundlicher, kundenspezifischer Verpackungslösungen produziert Godo sowohl im konventionellen als auch im LED-UV-Offsetdruck. Das Unternehmen betont: »Unsere Kompetenz in der Lieferung hochwertiger Verpackungen in großer Variantenvielfalt, kleinen Losgrößen und mit kurzen Durchlaufzeiten hat uns dazu veranlasst, auf prozessfreie SONORA Platten umzusteigen. Dieser Schritt hat nicht nur unsere Umweltleistung verbessert, sondern auch zu Arbeitseinsparungen und Kostensenkungen geführt. Darüber hinaus sorgt die inländische Fertigung der Platten für eine zuverlässige Lieferkette und minimiert die mit dem Transport verbundenen CO₂-Emissionen – ein Vorteil, der unser Engagement für Nachhaltigkeit unterstützt.«

Diese Kundenbeispiele machen deutlich: Mit einem effizienten globalen Plattenfertigungsnetzwerk stellt Kodak eine zuverlässige Verfügbarkeit und durchgängig hohe Produktqualität durch einen verlässlichen Partner sicher.

[1] Die Prozesse der Plattenproduktion bei Kodak können in einer interaktiven Demo erkundet werden.