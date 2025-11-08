SUCHE
Magazin für Mediendesign und -Produktion
Aktuell

Wellpappe zeigt, was in ihr steckt

Sollen Waren sicher und effizient transportiert werden, ist Wellpappe in Österreich die bevorzugte Verpackung. Sie lassen sich maßgeschneidert auf jedes Produkt abstimmen. Bereits zum elften Mal würdigte das Forum Wellpappe Austria die Innovationskraft einer Branche, die beweist: Wellpappe kann schützen, überraschen, verkaufen, und sogar spielen.

Forum Wellpappe Austria
@ com_unit/APA-Fotoservice/Schedl
»Unsere Wellpappe-Champions zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie vielseitig und zukunftsfähig unsere Verpackungskonzepte sind.« Stephan Kaar, Forum Wellpappe Austria

Über 41 Einreichungen waren in das Rennen um die Wellpappe Austria Awards 2025 zu gewinnen. Nach eingehender Prüfung nominierte die Fachjury 18 herausragende Innovationen und kürte die sieben Gewinner. Die Auszeichnungen wurden in den Kategorien kreativ, konstruktiv, Point of Sale, Displays, nachhaltig und Nachwuchs vergeben, ergänzt um einen Sonderpreis für herausragende Druckgestaltung. Gewinner und Nominierte sind berechtigt, zu den Worldstars, dem wichtigsten internationalen Verpackungspreis, einzureichen.

Wellpappe-Champions mit Wellenlänge

»Unsere Wellpappe-Champions zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie vielseitig und zukunftsfähig unsere Verpackungskonzepte sind«, sagt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria. „Verpackungen aus Wellpappe lassen sich maßgeschneidert auf das Produkt abstimmen und vermeiden Leerraum. Das spart Platz in den Lieferketten, schützt die Ware zuverlässig und kann so zur Reduktion von CO₂-Emissionen beitragen. Von der leichten Versandverpackung bis zum nachhaltigen Display: Wellpappe verbindet Design, Funktionalität und Umweltbewusstsein auf einzigartige Weise.«

 

Verleihung Wellpappe Austria Award 2025
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 

Die Gewinner 2025 im Überblick

Kategorie Kreativ
Versandverpackung für drei Flaschengrößen, eingereicht von DS Smith Packaging Austria, Kalsdorf, für Privatbrauerei Hirt. Die clevere E-Commerce-Lösung, die Flaschen in drei Größen sicher ans Ziel bringt.

Kategorie Konstruktiv
Versandverpackung für BIOCAT KS-C, eingereicht von Rondo Ganahl AG, Frastanz, für WATERCryst Wassertechnik. Der perfekte Maßanzug aus Wellpappe, robust, nachhaltig und durchdacht.

Kategorie Point of Sale
Alpenmilch 6er-Pack, eingereicht von Dunapack Packaging, Strasswalchen, für Milchwerke Berchtesgadener Land. Funktional, 100 Prozent recyclingfähig und mit ergonomischem Griff.

Kategorie Displays
Bad Apple Display, eingereicht von Margarethner Verpackungsgesellschaft m.b.H. für Asian Sourcing Link (Coca-Cola). Ein Apfelbaum aus Wellpappe als echter Verkaufs-Booster am P.O.S.

Kategorie Nachhaltig
Verpackung für StablePak, eingereicht von Dunapack Packaging, Wien. Ein revolutionäres Faltkonzept: Eine Verpackung, vier Größen, weniger Material.

Kategorie Nachwuchs
PucknPack, eingereicht von Rondo Ganahl AG, Frastanz. Das Spiel aus Wellpappe, entwickelt von Lehrling Jannis Leiter.

Sonderpreis für herausragende Druckgestaltung
Milch-Tray, eingereicht von Dunapack Packaging, Strasswalchen. Scharf im Druck, stark im Klimaschutz. Das ist brillante Optik mit weniger CO₂.

www.wellpappe.at

Tags:
Ähnliche Beiträge
0

Dein Warenkorb

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen