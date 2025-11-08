Wellpappe zeigt, was in ihr steckt

Über 41 Einreichungen waren in das Rennen um die Wellpappe Austria Awards 2025 zu gewinnen. Nach eingehender Prüfung nominierte die Fachjury 18 herausragende Innovationen und kürte die sieben Gewinner. Die Auszeichnungen wurden in den Kategorien kreativ, konstruktiv, Point of Sale, Displays, nachhaltig und Nachwuchs vergeben, ergänzt um einen Sonderpreis für herausragende Druckgestaltung. Gewinner und Nominierte sind berechtigt, zu den Worldstars, dem wichtigsten internationalen Verpackungspreis, einzureichen.

»Unsere Wellpappe-Champions zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie vielseitig und zukunftsfähig unsere Verpackungskonzepte sind«, sagt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria. „Verpackungen aus Wellpappe lassen sich maßgeschneidert auf das Produkt abstimmen und vermeiden Leerraum. Das spart Platz in den Lieferketten, schützt die Ware zuverlässig und kann so zur Reduktion von CO₂-Emissionen beitragen. Von der leichten Versandverpackung bis zum nachhaltigen Display: Wellpappe verbindet Design, Funktionalität und Umweltbewusstsein auf einzigartige Weise.«

Die Gewinner 2025 im Überblick

Kategorie Kreativ

Versandverpackung für drei Flaschengrößen, eingereicht von DS Smith Packaging Austria, Kalsdorf, für Privatbrauerei Hirt. Die clevere E-Commerce-Lösung, die Flaschen in drei Größen sicher ans Ziel bringt.

Kategorie Konstruktiv

Versandverpackung für BIOCAT KS-C, eingereicht von Rondo Ganahl AG, Frastanz, für WATERCryst Wassertechnik. Der perfekte Maßanzug aus Wellpappe, robust, nachhaltig und durchdacht.

Kategorie Point of Sale

Alpenmilch 6er-Pack, eingereicht von Dunapack Packaging, Strasswalchen, für Milchwerke Berchtesgadener Land. Funktional, 100 Prozent recyclingfähig und mit ergonomischem Griff.

Kategorie Displays

Bad Apple Display, eingereicht von Margarethner Verpackungsgesellschaft m.b.H. für Asian Sourcing Link (Coca-Cola). Ein Apfelbaum aus Wellpappe als echter Verkaufs-Booster am P.O.S.

Kategorie Nachhaltig

Verpackung für StablePak, eingereicht von Dunapack Packaging, Wien. Ein revolutionäres Faltkonzept: Eine Verpackung, vier Größen, weniger Material.

Kategorie Nachwuchs

PucknPack, eingereicht von Rondo Ganahl AG, Frastanz. Das Spiel aus Wellpappe, entwickelt von Lehrling Jannis Leiter.

Sonderpreis für herausragende Druckgestaltung

Milch-Tray, eingereicht von Dunapack Packaging, Strasswalchen. Scharf im Druck, stark im Klimaschutz. Das ist brillante Optik mit weniger CO₂.

