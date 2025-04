Wellpappe-Industrie auch 2024 mit einer gemischte Bilanz

»Nirgendwo sind die Lohnkosten so gestiegen wie in Österreich. Allein in unserer Branche mussten wir in den letzten drei Jahren Erhöhungen um 21 Prozent stemmen – ein Wettbewerbs- und Standortnachteil gegenüber unseren Nachbarländern«, erklärt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria. Trotzdem blieb der mengenmäßige Absatz mit 720 Millionen Quadratmetern fast stabil (minus 0,7 Prozent). Wichtigste Abnehmer waren die Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit 45 Prozent, gefolgt von Maschinen, Möbel, Elektronik und Automotive mit 23 Prozent. Versandverpackungen machten rund 9 Prozent aus.

Kampf gegen die Rezession

Turbulente weltwirtschaftliche Entwicklungen und volatile Rohstoffpreise sowie hohe Energiekosten bleiben die Herausforderungen. »So sind etwa die Rohpapierpreise im März 2025 wieder dramatisch gestiegen und sind weiterhin eine enorme Herausforderung für die Branche«, sagt Kaar. Ab der zweiten Jahreshälfte könnte auch die Industriekonjunktur wieder anspringen. »2025 sollte es uns daher gelingen, stabil zu bleiben. Erst für 2026 erwarten wir ein leichtes Wachstum. Eine positive Stimmung ist jetzt enorm wichtig.«

Wellpappe ist vollständig recyclingfähig

Die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) trat mit 10. Februar 2025 in Kraft und wird mit August 2026 zur Anwendung kommen. Sie schreibt unter anderem vor, dass bis 2030 alle Verpackungen zu 70 Prozent recyclingfähig sein müssen. »Wellpappe ist bereits heute vollständig recyclingfähig und wird über 90 Prozent tatsächlich recycelt, dank des österreichweit sehr gut funktionierenden Altpapier-Sammelsystems«, sagt Branchensprecher Kaar. Die Papierfasern der Wellpappe können sogar bis zu 25-mal wiederverwendet werden. Auch die in der PPWR vorgeschriebene Leerraumquote wird die Verpackungsoptimierung weiter fördern. »Mit klugen Lösungen aus Wellpappe vermeiden wir unnötigen Transport von Luft«, so Kaar.

www.wellpappe.at