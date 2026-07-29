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Wellpappe Austria Award 2026 sucht die besten Verpackungslösungen

Hersteller, Handel, Kreative und Nachwuchstalente sind eingeladen, ihre innovativen Lösungen aus Wellpappe bis 8. August 2026 für den Wellpappe Austria Award 2026 einzureichen.

Wellpappe Austria Award
© com_unit/L. Schedl

Kreativ gestaltet, konstruktiv durchdacht und konsequent kreislauffähig: Der Wellpappe Austria Award holt auch 2026 herausragende Verpackungslösungen vor den Vorhang. Gesucht werden Projekte, die zeigen, wie vielseitig Wellpappe eingesetzt werden kann, vom Produktschutz über Transportverpackungen bis zur aufmerksamkeitsstarken Präsentation am Verkaufsort.

»Wellpappe verbindet Funktionalität und kreative Gestaltung mit einem Material, das für Kreislaufwirtschaft steht. Der Award zeigt, wie viel Innovationskraft in der österreichischen Verpackungsbranche steckt. Wir freuen uns auf viele Einreichungen«, sagt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria.

Sechs Kategorien und ein Sonderpreis

Einreichungen sind in den Kategorien Wellpappe kreativ, Wellpappe konstruktiv, Wellpappe Point-of-Sale, Wellpappe Display, Wellpappe nachhaltig und Wellpappe Nachwuchs möglich. Zusätzlich wird der Sonderpreis Wellpappe Druck für außergewöhnliche Druck- und Veredelungslösungen vergeben.

Teilnehmen können unter anderem Wellpappehersteller, Kartonageure, Druckereien, Designer*innen, Kreative sowie Auftraggeber aus Industrie, Handel und Gewerbe. Eine unabhängige Fachjury bewertet die Projekte und nominiert die besten Einreichungen. Die Gewinner*innen werden am 12. November 2026 im CasaNova Vienna ausgezeichnet. Die Gewinner sind für die Teilnahme am WorldStar Packaging Award berechtigt.

Die Einreichfrist wurde bis 8. August 2026 verlängert.

Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie hier: 

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