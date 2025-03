Wellpappe-Anlage bei Rondo Frastanz angelaufen

Seit jeher wird bei Rondo kontinuierlich investiert, um Innovationen voranzutreiben und die Marktposition nachhaltig abzusichern. Ein weiterer Beleg dafür ist die neue Wellpappe-Anlage, die Mitte Jänner 2025 erfolgreich in Betrieb genommen wurde. Auch während der knapp dreiwöchigen Umbauphase über den Jahreswechsel galt es, die Versorgungsicherheit der Kunden zu gewährleisten, wie Stephan Kaar, Geschäftsleiter des Wellpappewerkes in Frastanz, erläutert. Über 33.000 Paletten waren in dieser Zeit eingelagert um sicherzustellen, dass es zu keinem Lieferengpass der Verpackungen kommt.

Kapazitätssteigerung durch modernste Technik

Die neue Wellpappe-Anlage hat eine Arbeitsbreite von 2,8 Meter und läuft mit einer Geschwindigkeit von bis zu 450 Metern pro Minute. Bei Rondo in Frastanz werden ein- und zweiwellige Wellpappenlinien in den Wellenarten C, B, D, E sowie Kombinationen produziert, aus denen die maßgeschneiderten, nachhaltigen Verpackungen für Kunden gefertigt werden. Insgesamt wurden 16,5 Millionen Euro investiert. Durch die Installation der neuen Maschine erhöht Rondo die Kapazität für die Herstellung von Wellpappe in Frastanz um rund 10 Prozent, um auch weiterhin der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Verpackungen aus Wellpappe gerecht zu werden.

www.rondo-ganahl.com