Wellpappe Adventure Days: Teamspirit am Faaker See

Team-Spirit, Sport und Fun. Die Stimmung konnte an diesem Wochenende in Kärnten nicht besser sein. Das Austrian Sports Resorts – BSFZ Faaker See – bildete den Rahmen für die ‚Wellpappe Adventure Days‘, den österreichweiten Lehrlingsevent der heimischen Wellpappe-Branche. »Einmal im Jahr kommen wir hier am Faaker See zusammen, um für unsere Lehrlinge ein Wochenende mit Sport, Fun und Miteinander zu organisieren«, sagt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria. „Ihr seid uns wichtig, weil ihr seid die Zukunft unserer Branche! Das ist die gemeinsame Botschaft an die Lehrlinge unserer Industrie,« so Kaar. Der österreichweite Lehrlingsevent fand heuer zum zehnten Mal statt. Rund 70 Personen waren an den Faaker See gereist, darunter 40 Lehrlinge mit ihren Ausbilder*innen sowie zahlreiche Firmen-Fans.

Miteinander können wir mehr!

Die Wellpappe Adventure Days standen heuer im Zeichen des Fußballs. Passend zur Europameisterschaft konnte ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann engagiert werden. Österreichs erste Trainerin des Frauennationalteams begeisterte sowohl die Lehrlinge als auch die angereisten Führungskräfte der Wellpappei-Industrie. Im Interview am Fußballfeld zog sie einen Vergleich zwischen Sport und Wirtschaft: »Im Sport lernt man, sich individuell durchzusetzen, und doch ist man Teil eines Teams. Man spürt das Wir-Gefühl. Das ist nicht nur extrem cool, wie man gerade bei der Fußball-Europameisterschaft sieht, dieses ‚Miteinander-können-wir-mehr-Erreichen‘ kann man auch ins (Berufs-)Leben mitnehmen!«, so Fuhrmann. Im Spiel zeigten die Lehrlinge vor Publikum ihr Können und hatten gemeinsam viel Spaß.

Fun und Teamspirit am Faaker See

Am Tag zwei der Wellpappe Adventure Days traten die sieben Lehrlingsteams zum Stand Up-Paddling und Wettschwimmen gegeneinander an. Aus den ersten beiden Runden qualifizierten sich drei Teams für das Finale im Vierer-Kanu. Gewonnen hat dieses Jahr das Team Welldone von Rondo Ganahl aus Frastanz vor dem Team Les Ondules von Mosburger aus Straßwachen und den Rondinos, ebenfalls aus Frastanz.