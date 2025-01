Wechsel in der Geschäftsführung der GC Graphic Consult

»Ich bin ausgesprochen dankbar für diese wunderbare und erfolgreiche Zeit in einem sehr bewegten und anspruchsvollen Branchenumfeld. Damit wir auch in Zukunft unseren hohen Qualitätsanspruch in der Beratung fortführen können, habe ich vor rund 12 Monaten damit begonnen, meine Nachfolge aktiv zu gestalten. Das Wichtigste dabei war für mich, einen Menschen zu finden, der neue Impulse am Markt setzt und gleichzeitig Kontinuität für unsere Mitarbeiter und Kunden sichert. Deshalb freut es mich, mit Oliver Cynamon einen Nachfolger gefunden zu haben, der das erfüllt«, so Peter Jeschke.

Oliver Cynamon studierte Betriebswirtschaftslehre und arbeitet bereits von 1999 bis 2005 als Berater bei der GC Graphic Consult, bevor er knapp 20 Jahre als Geschäftsführer in verschiedenen Unternehmen der Druck- und Medienindustrie sowie des 3D-Drucks tätig war. »Ich bin glücklich nach so vielen Jahren an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren und das Unternehmen ab 01.01.2025 zusammen mit Wolfgang Jeschke in die Zukunft führen zu können. Mit unserem Team aus erfahrenen Expert*innen werden wir uns in den Beratungsmandaten weiterhin mit voller Kraft für den Erfolg unserer Kunden engagieren und ein bedeutender Impulsgeber in unseren Branchen bleiben. In dem Zusammenhang freut es mich sehr, dass Peter Jeschke als freier Berater mit der GC verbunden bleibt«, sagt Oliver Cynamon.

In dieser neuen Konstellation wird die GC Graphic Consult ihr Beratungsangebot um neue Beratungsfelder ergänzen, die Personalsuche weiter ausbauen und eine Internationalisierung innerhalb der EU vorantreiben. »Wir sehen große Herausforderungen und Chancen für unsere Industrie und möchten deshalb unsere Kunden möglichst umfassend beraten und begleiten«, so Wolfgang Jeschke.

