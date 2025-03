Wechsel in der Geschäftsführung bei Berberich

Heinz König hat das Unternehmen über viele Jahre hinweg mit großem Engagement und Weitsicht geleitet. Unter seiner Führung hat sich die Carl Berberich GmbH stetig weiterentwickelt und als verlässlicher Partner in der Branche etabliert. Niklas Eren, der am 1. Oktober 2022 in das Unternehmen eintrat, hat in den vergangenen Monaten bereits eng mit Heinz König und dem zweiten Geschäftsführer Karsten Knodel zusammengearbeitet. Dieses Zusammenspiel unterstreicht die Kontinuität und Verlässlichkeit der Carl Berberich GmbH.

In seiner neuen Rolle möchte Niklas Eren die Vertriebskompetenzen des Unternehmens weiter stärken: »Mein Ziel ist es, unsere Marktposition durch eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Kunden auszubauen und gleichzeitig Innovationspotenziale zu nutzen, um die wirtschaftliche Stabilität der Carl Berberich GmbH langfristig zu sichern.« Dabei steht für ihn die Verbindung von Tradition und Weiterentwicklung im Mittelpunkt. »Es ist mir eine große Ehre, in die Fußstapfen von Heinz König zu treten und das Unternehmen gemeinsam mit unserem starken Team in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.«

www.berberich.de