Web-to-Print entlastet Marketing und stärkt Vertrieb

Als Hersteller von Fertighäusern mit über 40 Jahren Erfahrung im Markt kennt allkauf haus die Herausforderungen rund um die Markenführung, den dezentralen Vertrieb und die gezielte Kommunikation ganz genau. Vor eineinhalb Jahren stellte das Unternehmen sein Web-to-Print-System auf be.print um – mit klar messbarem Erfolg. allkauf haus wünschte sich eine Lösung, mit der das gesamte Vertriebsteam Werbemittel unkompliziert ordern und gezielt anpassen kann, darunter Anzeigen, Bauzaunbanner, Roll-Ups, Flyer und vieles mehr. Die hohen Agenturkosten besonders für die Individualisierung sollten ebenso gesenkt werden wie der interne Aufwand bei den Bestellungen.

»Wir wollten keinen Baukasten für Nerds. Wir wollten ein System, das funktioniert! be.print hat die Erwartungen voll erfüllt. Alle alltäglichen Individualisierungen laufen direkt über das System. Das spart enorm viel Zeit und sichert unsere Markenqualität«, Waldemar First, Marketingleiter allkauf haus. Im Fokus standen dabei nicht nur die Druckerzeugnisse selbst, sondern auch Effizienz, Kontrolle und die Fähigkeit, Marketingprozesse flexibel und zukunftsfähig zu gestalten. be.print konnte für all diese Ansprüche eine Lösung bieten. Die Anforderungen an das neue System lauteten wie folgt: einfache Bedienung durch den Vertrieb, CI-konforme Vorlagen zentral verwaltet, geringere Abhängigkeit von externen Agenturen, Einbindung individueller Werbeartikel und Printprodukte und die Option auf digitale Ausgabe und Lagerverwaltung

Der Weg zur Lösung: intern getrieben, extern begleitet

Die Einrichtung des neuen Systems erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen dem IT- und Medienteam von allkauf haus und den Spezialisten von be.print. In der Vergangenheit nutzte allkauf haus bereits eine andere Web-to-Print-Lösung. Diese wurde jedoch eingestellt, da die Bedienung zu aufwändig war. Der Anspruch an die neue Lösung lautete: Kein komplexes System, sondern ein Werkzeug, das einfach reibungslos funktioniert.

Entlastung statt Mehrarbeit in Marketing und Vertrieb

Heute nutzen bei allkauf haus sieben Verkaufsleiter das be.print-System und steuern damit zentrale Vorlagen für über 200 selbständige Handelsvertreter. Die Resonanz ist dabei durchweg positiv. Das neue System reduziert den Kommunikationsaufwand und bringt Struktur in die Prozesse.

Die interne Mediengestaltung kann sich nun ganz auf Kampagnen und strategische Projekte konzentrieren. Es gibt weniger Kleinaufträge und die alltäglichen Individualisierungen laufen direkt über das System. Das spart viel Zeit und sichert gleichzeitig die Markenqualität.

Alle Werbemittel sind zentral verfügbar, inklusive Meldebeständen. Der Vertrieb kann selbst Vorlagen anpassen und bestellen. Rückfragen, Freigaben und Abstimmungen entfallen weitgehend. »Ein durchdachtes Web-to-Print-System entlastet die Mediengestaltung, es macht den Vertrieb handlungsfähiger und senkt dauerhaft Kosten. Besonders für Unternehmen mit dezentralem Vertrieb kann die Lösung ein echter Gamechanger sein«, Gopal Nath, Geschäftsführer be.print.

Die Zukunft: Lagerhaltung, Ampelsystem und Werbeartikel

Die nächsten Entwicklungsschritte sind bereits geplant. Bis zum Jahresende soll eine Lagerhaltung mit Ampelsystem ins System integriert werden. Damit sehen die Nutzer sofort, welche Artikel verfügbar sind und können Werbemittel gezielter einsetzen und abrechnen. Auch Social Media wird im System unterstützt. Dafür steht bereits ein CI-Baukasten zur Verfügung. In Zukunft möchte allkauf haus die Social-Media-Nutzung im Vertrieb weiter vorantreiben.

