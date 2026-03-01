Warum der OPS 2026 auch für klassische Druckereien Pflichtbesuch ist

Online ist kein Nice-to-have. Online ist ein Must-have – auch, oder gerade für klassische Druckereien. Warum künftig niemand drumherum kommt, sein Business in digitale Geschäftsmodellen zu übersetzen, zeigt der Online Print Summit am 12. und 13. März in der Alten Kongresshalle in München. Dort gewähren nicht nur hochkarätige Speaker, C-Level Classrooms und Executive Brieﬁngs Einblicke in die wichtigsten Trends und Entwicklungen der Onlineprint-Industrie. Wertvolle Impulse liefern 2026 wieder die Insight Pitches. Vier Start-ups aus den USA, Serbien, Italien und Deutschland sind an Bord.

»Die Zeiten sind vorbei, in denen Onlineprint eine eigene Kategorie innerhalb des Marktes war. Online ist heute die Realität, in der sich jede Druckerei bewegt, unabhängig von Größe oder Spezialisierung«, sagt Jens Meyer, Geschäftsführer der Verband Druck und Medien Beratung GmbH und Mitveranstalter des Online Print Summits. »Ob Webshops, die automatisierte Auftragsabwicklung oder digitale Kundenkommunikation: Die Mechanismen der digitalen Welt greifen tief in klassische Produktions- und Unternehmensstrukturen ein. Wer das auf Dauer ignoriert, der gefährdet seine Wettbewerbsfähigkeit.«

Bernd Zipper, Gründer und Geschäftsführer von zipcon consulting und ebenfalls Mitveranstalter des OPS, führt diesen Gedanken weiter: »Die Frage ist nicht mehr, ob eine Druckerei online aktiv ist, sondern wie strategisch sie Online denkt. Denn Online ist kein Kanal mehr, sondern der strukturelle Rahmen, in dem sich die Druckindustrie bewegt. Deshalb ist es auch für klassische Druckereien entscheidend, sich intensiv mit Onlineprint und den digitalen Entwicklungen auseinanderzusetzen – es ist ein Überlebensgarant für die gesamte Branche. Das bedeutet heute nicht mehr, dass man einen eigenen Shop aufsetzen muss. Vielmehr muss man versuchen, Teil des Ökosystems Onlineprint zu werden – durch Partnerschaften, Kooperationen und Marktplätze.«

Mit dieser klaren Botschaft richtet sich der Online Print Summit ausdrücklich auch an klassische Druckereien, die ihr Geschäftsmodell ﬁt für die Zukunft machen wollen. Denn in moderne Druckmaschinen zu investieren, reicht allein nicht aus, um ein Unternehmen strategisch sicher auszurichten. Vielmehr braucht es den Blick über den eigenen Tellerrand sowie den Austausch und die Zusammenarbeit mit potenziellen Partnern. Beides liefert der Online Print Summit am 12. und 13. März in München.

Vier Start-ups liefern spannende neue Perspektiven

Spannende Impulse und neue Perspektiven versprechen besonders die Insight Pitches. In dem bewusst kompakt gehaltenen Format stellen Start-ups ihre innovativen Geschäftsideen vor – mit klarem Fokus auf Geschäftsmodell, Skalierbarkeit und strategischer Relevanz für die Branche. Mit authentic.network, Dynamic Mockups, Print Proﬁt und Revibes stehen in diesem Jahr vier Unternehmen in den Startlöchern, die unterschiedliche Herausforderungen adressieren: Produktsicherheit, Visualisierung im On-Demand Business, Proﬁtabilität und die digitale Erweiterung physischer Fotoprodukte.

authentic.networks: Fälschungsschutz ohne Spezialtechnik

Hinter authentic.network aus Chemnitz verbirgt sich ein Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung von Lösungen für den Fälschungsschutz physischer Produkte spezialisiert ist. Kern der Technologie ist ein crypto-optischer QR-Code, der weder kopiert, noch manipuliert werden kann, sich dafür aber ganz ohne App, Login und sogar ohne Netz scannen lässt.Das Unternehmen macht damit aus einem normalen CMYK-Druck einen hochwirksamen Schutz vor Fälschungen. Für die Umsetzung brauchen Druckdienstleister weder neue Maschinen noch Spezialfarben, und selbst ein Umrüsten wird nicht benötigt.

Dynamic Mockups: Mock-up-Generator für AI-Commerce

Das serbische Start-up Dynamic Mockups denkt hingegen die Produktvisualisierung im Print-on-Demand- und E-Commerce-Umfeld ganz neu. CEO und Co-Founder Luka Filipovic hat eine Plattform und Mockup-Generierungs-API entwickelt, die bereits tausende Print-on-Demand- und E-Commerce-Unternehmen weltweit mit fotorealistischen Produktvisualisierungen versorgt. Denn: AI-Commerce braucht in Echtzeit hochwertige Bilder, die skalierbar und gleichzeitig exakt in der Darstellung sind. In seinem Insight Pitch zeigt Filipovic, wie unter anderem die automatisierte Mockup-Generierung und KI-gestützte Bearbeitung in bestehende Shop- und Enterprise-Workﬂows integriert werden können

Print Proﬁt: Transparenz statt Controlling aus dem Rückspiegel

Print Proﬁt, ein Start-up aus den USA, bringt ein Thema auf die OPS-Bühne, das zwar alle Unternehmen beschäftigt, über das aber selten öffentlich diskutiert wird: Proﬁtabilität. Aus seinen beruﬂichen Stationen weiß Gründer Nick Gawreluk eines nur zu gut: Moderne Onlineprint-Unternehmen arbeiten zwar mit hochautomatisierten Produktionssystemen und -workﬂows – aber steuern ihren Gewinn oft mit überholten Kostenmodellen. Mit seinem Start-up hat er es sich darum zur Aufgabe gemacht, Entscheidern Klarheit darüber zu verschaffen, welche Produkte, Kunden und Prozesse tatsächlich Mehrwert schaffen. Print Proﬁt liefert eine Plattform für Finanz-KPIs in Echtzeit sowie für KI-gestützte Empfehlungen und steht Druckdienstleistern damit wie ein Co-Pilot zur Seite.

Revibes: Fotoprodukte neu denken

Das italienische Start-up Revibes von Gründer und CEO Gian Luigi Bacchi schlägt hingegen die Brücke vom physischen Produkt – in diesem Falle gedruckten Fotos – in die digitale Welt. Ohne QR-Codes oder sichtbare Zusatzmerkmale verwandelt die von ihm entwickelte Technologie sprichwörtlich in digitale Touchpoints.

Auf Basis eines Fotos können zusätzliche Inhalte – Videos, weitere Bilder, Audioaufnahmen oder Playlists – freigeschaltet werden, und das ganz ohne App, mit nur einem »Tap«. Möglich macht das ein spezielles Papier, das sich zwar wie klassisches Fotopapier anfühlt, aber mit einer zusätzlichen Schicht ausgestattet ist, die die unsichtbare, patentierte Technologie von Revibes enthält. Das Start-up verwandelt so papierbasierte Druckprodukte in intelligente, integrierte und immersive Produkte.

Mind-on-Tap Stage: Austausch auf Augenhöhe

Während die Insight Pitches ein bereits bekannter Programmpunkt des Online Print Summits sind, stellt die Mind-on-Tap-Bühne ein Novum im neuen Eventkonzept dar. Im Foyer der Alten Kongresshalle in München wird ein offenes Diskussionsforum geschaffen, das die Themen des Tages einordnet, reﬂektiert und gemeinsam mit dem Publikum diskutiert – bewusst in informeller Atmosphäre und mit Raum für spontane Fragen und Perspektive.

Neue Partner und Supporter

Netzwerken bleibt auch am Abend ein zentraler Bestandteil des Online Print Summits. Die Veranstaltung »Connect & Celebrate – The Night of Visionaries & Changemakers« am 12. März wird von The Customization Group (TCG) unterstützt und bringt Speaker, Partner, Start-ups und Teilnehmer in der Summit Hall zusammen. Neu im Kreis der OPS-2026-Unterstützer ist darüber hinaus Spreadshirt. Aber auch auf der Partnerseite wächst der Online Print Summit 2026 weiter. Als neue Gold-Partner engagieren sich Gelato Connect, Cloudprinter und Interﬂag und bringen damit zusätzliche internationale Plattform- und Produktionskompetenz in das Summit-Umfeld ein. Als Silber-Partner unterstützen Canon, Scodix und Koenig & Bauer den OPS mit technologischer Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Digitaldruck über Veredelung bis Maschinenbau. Ergänzt wird das Partnernetzwerk durch die neuen Bronze-Partner Ricoh, Komori, Steinemann und Agfa.

