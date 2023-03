»Wahre Multitalente, unsere Zünd Digital Cutters«

Robert Bincik hat mit seinem Team in den letzten Jahren eine unglaubliche Erfolgsgeschichte geschrieben, und die hat auch 2022 ihre Fortsetzungen gefunden. »Allein im November konnten wir eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent verzeichnen, und auch der Dezember schaut sehr vielversprechend aus«, betont der Geschäftsführer bei unserem Besuch der Druckwerkstatt in Wien und verweist mit Stolz auf das beste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte. Im aktuellen Marktumfeld, das in vieler Hinsicht herausfordernd ist, wohl keine Selbstverständlichkeit. Hier spielen der Druckwerkstatt einerseits die rückläufigen Auflagen, andererseits der Trend zur Individualisierung und Personalisierung in die Hände.

Digitalisierung der Produktion erschließt Wachstumsfelder

»Kataloge werden in immer noch kleinere Auflagen gesplittet und über das Jahr hinweg mehrfach aktualisiert. Aber auch der Trend zur Individualisierung von Druckprodukten hat in den letzten Jahren deutlich Fahrt aufgenommen. Kund*innen suchen gezielt nach Möglichkeiten, um sich vom Wettbewerb abzuheben, und das sowohl im Druck als auch im Finishing.« Ein weiterer Bereich, der bei der Druckwerkstatt für extreme Zuwachsraten sorgt, ist die Produktion von Faltschachteln aus Karton. Dieser Trend spiegelt sich mittlerweile auch im Firmennamen wider, der auf »Druckwerkstatt print & packaging« erweitert wurde.

»So einfach und vor allem so schnell wie heute war es noch nie, Kartonverpackungen herzustellen«, versichert Robert Bincik. Wobei das Unternehmen hier nicht nur die Auflage 1 oder Kleinstauflagen im Visier hat, sondern auch schon ins mittlere Auflagensegment vorgestoßen ist – 10.000 Faltschachteln waren bisher das absolute Maximum. Zu einem weiteren starken Standbein hat sich auch der Großformatdruck entwickelt – und das sowohl mit starren als auch mit flexiblen Materialien.

Klare und transparente Prozesse

Mit der durchgängigen digitalen Infrastruktur sei man für alle diese Aufgaben optimal gerüstet. Über das Jahr verteilt werden von der Druckwerkstatt rund 12.500 Aufträge abgewickelt – davon 9.000 intern. Die Differenz erklärt sich daraus, dass sich Robert Bincik vor bald 20 Jahren als Producer und Druckvermittler selbstständig gemacht hat und man nach wie vor mit Offsetdruckereien zusammenarbeitet. Wobei der Anteil an extern vergebenen Aufträgen aufgrund der kleineren Auflagen rückläufig sei. Der Digitaldruck und das darauf abgestimmte Finishing-Equipment decke heute ein immer breiteres Leistungsspektrum ab. Neben aller Technik ist aus der Sicht des Firmenchefs die Beratungskompetenz der Schlüssel zum Erfolg. Daher hat jeder Kunde, jede Kundin nur einen Ansprechpartner, was für klare und transparente Prozesse sorgt und zu einer vernachlässigbaren Reklamationsrate beiträgt. Insgesamt wurden auch 25 kundenspezifische Webshops eingerichtet, über die Druckprodukte einfach und schnell bestellt und abgerufen werden können.

»So einfach und vor allem so schnell wie heute war es noch nie, Kartonverpackungen herzustellen.«

Robert Bincik, Geschäftsführer Druckwerkstatt

Kombination aus Qualität und Produktivität

Bei der Druckwerkstatt wird kontinuierlich in neue Technik investiert. Das übergeordnete Ziel des Geschäftsführers ist es, durch einen hohen Automatisierungsgrad Produktivität und Wertschöpfung weiter zu steigern. Beim Rundgang durch die Produktionshalle verweist der Geschäftsführer auf die zuletzt getätigten Investitionen, und da ist einiges zusammengekommen: ein Klebebinder, eine Faltschachtelklebemaschine und der zweite Zünd S3 Digital Cutter, diesmal in der L-Variante mit einer Arbeitsbreite von 1.800 mm statt 1.300 mm. Die maximale Bogengröße beläuft sich somit auf 1.230 × 1.800 mm. Das größere Format war wichtig, um die ausgefallenen Wünsche der Kund*innen im Bereich der Werbetechnik umzusetzen.

Wie schon beim ersten Zünd-Cutter werden mit dem SheetFeeder die unterschiedlichsten Materialien zugeführt und am Ende exakt in der Auslage abgelegt. »Die größere Arbeitsbreite des Zünd-Cutters in Kombination mit dem AutoFeeder verschafft uns einen enormen Produktivitätsgewinn – und das sieben Tage die Woche rund um die Uhr«, betont Robert Bincik. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum die Druckwerkstatt bis zu 10.000 Faltschachteln wirtschaftlich produzieren kann.

Die Druckwerkstatt verwendet auf dem neuen Zünd-Cutter eine Vielzahl von Werkzeugen zum Stanzen, Schneiden, Rillen, Kiss-Cutting, Fräsen und kann somit die Anlage rasch auf die unterschiedlichsten Anforderungen umrüsten. »Dadurch bringen wir mit dem Zünd-Cutter sowohl die geforderte Flexibilität als auch die Produktivität unter einen Hut«, sagt Robert Bincik und verweist auch auf den kompetenten Service & Support von Zünd. Gemeinsam mit dem Support-Team von Zünd gelinge es, das Potenzial der Digital Cutter voll und ganz auszuschöpfen. Aber auch der technische Service von Zünd sei optimal aufgestellt. Vieles lasse sich bereits im Vorfeld über die Service-Hotline beheben, andernfalls ist der Service in wenigen Stunden vor Ort. Das ist für die Druckwerkstatt ein zentraler Punkt, um zeitkritische Termine einzuhalten. Mit dem zweiten Zünd Digital Cutter hat man sich natürlich auch ein Back-up ins Haus geholt.

Die beste Investition aller Zeiten

»Die Investition in den zweiten Zünd-Cutter war für uns ein ganz entscheidender Schritt, um unsere Wachstumsstrategie fortzusetzen.« Und für 2023 stehen schon weitere Investitionen an. In welche Richtung es geht, wollte Robert Bincik nicht verraten. Nur so viel: »Wir werden noch mehr Aufträge intern produzieren und somit unsere Wertschöpfung weiter steigern.« Schon nach der ersten Investition in den Zünd S3 Digital Cutter hatte der Geschäftsführer versichert, dass es wirklich die beste Lösung gewesen sei, in die er jemals investiert habe. An dieser Aussage gebe es nach wie vor nichts zu rütteln, so Robert Bincik.

Weitere Informationen zur Druckwerkstatt:

Weitere Information zu Zünd