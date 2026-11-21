»Mit dieser hochmodernen Maschine schaffen wir neue Möglichkeiten für die Druckprodukte von morgen«, sagt Ing. Alen Beharic,Prokurist und Head of Sales & Produktionsleiter Druck/EDV bei der VSG. »Zudem arbeitet sie ohne Ozonemissionen sowie mit wasserbasierten Polymerpigmenttinten, was das Recycling der bedruckten Papiere erleichtert.«

Mit dem neuen Bogendrucksystem kann VSG DIREKTWERBUNG kleine und mittlere Auflagen wirtschaftlich produzieren und Aufträge mit kurzen Durchlaufzeiten abwickeln. Die detailreiche Bildwiedergabe und die kräftigen Farben kommen insbesondere Druckprodukten mit hohen Anforderungen an die Bildqualität zugute. Die Möglichkeit, Inhalte zu personalisieren, erweitert zudem den Spielraum bei der Gestaltung und Umsetzung individueller Druckprojekte.

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