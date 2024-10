Vorarlberger Verpackungsspezialist hat sich neu aufgestellt

Die Namensänderung und der überarbeitete visuelle Auftritt markieren nach außen hin den Abschluss eines mehrjährigen Entwicklungsprozesses: Das traditionsreiche Verpackungsunternehmen hat seine Firmenstruktur neu aufgestellt und auf seine operative Stärke als Partner für Verpackungslösungen fokussiert. Der neue Name Schwarzach Packaging unterstreicht dabei nicht nur die Kernkompetenz des Unternehmens, sondern auch sein Bekenntnis zum Standort Vorarlberg.

»Die Bezeichnung Offsetdruckerei stammt aus der Gründungszeit, mit der neuen zeitgemäßen Formulierung Packaging haben wir die heutige Kernkompetenz unterstrichen«, so Johannes Knapp, einer der Geschäftsführer. Im Zuge der Umstrukturierung wurde unter anderem eine Minderheitsbeteiligung an der ehemaligen TPP in Rumänien an die Rondo Gruppe veräußert. Im Gegenzug kaufte das Schwarzacher Verpackungsunternehmen den Marktbegleiter Läser AG in der Schweiz, mit dem Ziel, die Präsenz und Expertise auch auf dem Schweizer Markt zu sichern und auszubauen, wie Ralph Joser, Geschäftsführer von Schwarzach Packaging erklärt und hinzufügt: »Unser Unternehmen ist in dieser Form seit Jahrzehnten erfolgreich und wirtschaftlich gesund am Markt, auch weil man immer wieder weit vorausschauend die richtigen Entwicklungen eingeleitet hat. Mit den jüngsten Umstrukturierungen haben wir Kräfte gebündelt und uns nicht nur wirtschaftlich stark gemacht, sondern auch unsere Vorreiterrolle in der Branche nachhaltig gesichert. So werden wir und die mit uns verbundenen Unternehmen auch in Zukunft stabil und gut durch wirtschaftlich herausfordernde Zeiten kommen.«

Schwarzach Packaging blickt auf eine über 100jährige Firmengeschichte zurück – seit 1968 ist das als Offsetdruckerei gegründete Unternehmen am Standort Schwarzach, von wo aus es heute als national und international agierender Verpackungsspezialist und Partner für zahlreiche bekannte Verbrauchermarken agiert. Mit der Übernahme der Läser AG in der Schweiz und dem im Akzidenzbereich tätigen Joint-Venture mit der Vorarlberger Verlagsanstalt VVA beschäftigt die Unternehmensgruppe rund 600 Mitarbeitende.

www.schwarzach-packaging.com