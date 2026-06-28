Von Melk in die Hofburg: Lösungen, die einfach funktionieren

Nachhaltigkeit ist komplex. Arnold Schwarzenegger brachte beim Austrian World Summit einen einfachen Gedanken auf den Punkt: »Let’s fight pollution« statt »Let’s fight climate change«. Damit verschiebt sich der Fokus von großen Zielen hin zu konkreten Lösungen. Das erlebt gugler* in Gesprächen mit seinen Kund:innen auch. Sie suchen keine zusätzlichen Aufgaben, sondern nachhaltige Lösungen, die einfach umsetzbar sind. Daran arbeitet das Unternehmen seit Jahren: komplexe Anforderungen in verständliche Lösungen zu übersetzen.

»Ein Beispiel dafür ist veganes Drucken. Die Beweggründe dafür sind unterschiedlich: Manche Unternehmen möchten Tierwohl stärker berücksichtigen, andere rechtssichere Qualitätsaussagen treffen oder auf neue Marktanforderungen reagieren. »Mit dem V-Label können wir unseren Kund*innen eine geprüfte Lösung anbieten, die verständlich ist und im Alltag funktioniert. Gleichzeitig profitieren sie von einem Zertifikat mit hoher Bekanntheit«, Lucas Zehndorfer, Kundenberatung gugler* DruckSinn.