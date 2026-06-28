Von Melk in die Hofburg: Lösungen, die einfach funktionieren

Nachhaltigkeit ist komplex. Arnold Schwarzenegger brachte beim Austrian World Summit einen einfachen Gedanken auf den Punkt: »Let’s fight pollution« statt »Let’s fight climate change«. Damit verschiebt sich der Fokus von großen Zielen hin zu konkreten Lösungen. Das erlebt gugler* in Gesprächen mit seinen Kund:innen auch. Sie suchen keine zusätzlichen Aufgaben, sondern nachhaltige Lösungen, die einfach umsetzbar sind. Daran arbeitet das Unternehmen seit Jahren: komplexe Anforderungen in verständliche Lösungen zu übersetzen.
»Ein Beispiel dafür ist veganes Drucken. Die Beweggründe dafür sind unterschiedlich: Manche Unternehmen möchten Tierwohl stärker berücksichtigen, andere rechtssichere Qualitätsaussagen treffen oder auf neue Marktanforderungen reagieren. »Mit dem V-Label können wir unseren Kund*innen eine geprüfte Lösung anbieten, die verständlich ist und im Alltag funktioniert. Gleichzeitig profitieren sie von einem Zertifikat mit hoher Bekanntheit«, Lucas Zehndorfer, Kundenberatung gugler* DruckSinn.
Für Unternehmen bedeutet das: Sie erhalten eine einfache Möglichkeit, auf tierische Inhaltsstoffe in ihren Druckprodukten zu verzichten. Denn auch in Farben, Klebstoffen oder Beschichtungen können tierische Bestandteile enthalten sein. Gleichzeitig können sie ihre Qualitätsaussagen mit einem anerkannten Zertifikat belegen. Die wichtigste Erkenntnis aus der Hofburg: Die Motivation darf unterschiedlich sein. Entscheidend ist, dass eine Lösung einfach genug ist, damit sie sich durchsetzt und für viele Menschen funktioniert.