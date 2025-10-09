Von frischen Fasern zu blühenden Ideen

Um die Möglichkeiten von Invercote Touch zu demonstrieren, hat Holmen ein Produktmuster in Form einer Blume entworfen. Es ist ein Zusammenspiel von Farbe, Design und Spezialeffekten – und zeigt die einzigartigen haptischen Eigenschaften des Kartons.

Das Kartonblumenmuster soll die Vielseitigkeit von Invercote Touch zeigen und seine einzigartigen Eigenschaften beim Biegen, Falten und Bedrucken demonstrieren. Um diese Vision zu verwirklichen, arbeitete Holmen mit dem in Göteborg ansässigen Designer Mikael Selin zusammen, der für seine mutige Verwendung von Farben und Mustern bekannt ist.

»Wir wollten mit einem Unboxing-Erlebnis beeindrucken, das die Kunden gerne behalten würden», erklärt Selin. »Etwas, das die Fantasie anregt und die Grenzen dessen, was mit Karton möglich ist, erweitert. Es klingt kitschig, aber wir wollten über den Tellerrand hinausschauen. Und dann kamen wir auf die Blume.«

Um das Design zum Leben zu erwecken, sind fortschrittliche Konstruktionstechniken erforderlich. Holmen arbeitete mit Ink n Art, Spezialisten für Digitaldruck und Weiterverarbeitung, und den in Kopenhagen ansässigen Folien- und Prägeexperten Dreyer Kliché zusammen. Das Ergebnis ist ein Produkt, das Handwerk und Innovation vereint und gleichzeitig das kreative Potenzial von Invercote Touch unterstreicht.

Das Muster besteht hauptsächlich aus Holmens Invercote Touch, einem unbeschichteten, mehrschichtigen SBB-Karton (Solid Bleached Board). Das Flächengewicht beträgt 330 g/m². Der Stiel besteht aus Invercote Duo 670 g/m².