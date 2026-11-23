Die Investition fällt in eine wegweisende Phase für das Familienunternehmen, denn Gründer Nico Lijten übergibt das Unternehmen schrittweise an die nächste Generation, vertreten durch seine drei Söhne Bart, Luuk und Jereon. Für Enson geht es bei darum neue Möglichkeiten für die nächste Generation schaffen.

Die Investition steht außerdem für Kontinuität: Die Zusammenarbeit zwischen Enson und HP Indigo reicht fast drei Jahrzehnte zurück. Im Laufe der Jahre unterstützte der Digitaldruck Enson dabei, sein Leistungsspektrum zu erweitern und neue Kundengruppen zu erschließen. Darüber hinaus ließen sich immer anspruchsvollere Anwendungen umsetzen.

»Unsere erste HP Indigo wurde ungefähr zu der Zeit installiert, als ich geboren wurde«, kommentiert Luuk Lijten. »Solange ich denken kann, stand immer mindestens eine HP Indigo in unserer Produktion. Und während das Unternehmen gewachsen ist, sind diese Druckmaschinen ganz selbstverständlich mit uns gewachsen.« Über die reine Druckproduktion hinaus bietet Enson seinen Kunden integrierte Web-to-Print-, Fulfillment- und Logistiklösungen. Über individuell eingerichtete, geschlossene Webshops sind Einzelhändler und andere Unternehmen mit mehreren Standorten in der Lage, personalisierte Marketingmaterialien zu bestellen. Enson übernimmt dabei Bestandsmanagement, Nachbestellung, Lagerhaltung und Distribution – und unterstützt seine Kunden so dabei, ihre Marketingprozesse zu vereinfachen.

Die Indigo 18K ist laut HP die weltweit meistinstallierten digitalen B2-Plattform und verarbeitet Substrate mit einer Stärke von bis zu 600 Mikron, auch im Duplexdruck mit hohen Grammaturen. »Spannend ist für uns nicht nur, was die Druckmaschine heute leisten kann, sondern vor allem, welche Möglichkeiten sie uns für die Zukunft eröffnet«, so Lijten weiter. „Wir sehen enormes Potenzial. Mit der HP Indigo 18K können wir noch besser automatisieren, individueller produzieren und unsere internen Abläufe insgesamt effizienter gestalten.“