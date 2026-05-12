Vom Pixel zur Box

Die Veranstaltung fand im Customer Experience Center in Radebeul statt und bot eine exklusive Plattform, um die jüngsten Marktentwicklungen rund um das System zu beleuchten. Als Standort, an dem Digital-, Offset- und Weiterverarbeitungstechnologien im direkten Verbund getestet werden können, bot das CEC den idealen Rahmen für den Summit. Die Teilnehmenden erlebten hautnah, wie Verpackungshersteller mit hybriden Workflows widerstandsfähige und zukunftssichere Produktionsmodelle realisieren können.

Ein besonderes Highlight war die Bekanntgabe, dass das Verpackungsunternehmen Amcor die VariJET 106 bereits erfolgreich in Betrieb genommen hat. In den »Voice of the Customer«-Sessions berichteten zwei Erstanwender der VariJET 106 von ihren Produktionserfahrungen. Das Publikum erfuhr, wie diese Unternehmen ihre Betriebsabläufe durch hybride Produktion bereits neugestalten – Erkenntnisse, die klare Markttrends widerspiegeln:

Dario Morini, General Manager von Amcor Specialty Cartons, berichtete, wie der Standort in Polen ein neues, digital gestütztes Geschäftsmodell rund um die VariJET 106 aufgebaut hat. Durch den Einsatz einer hybriden Konfiguration – mit Lacktürmen vor und nach dem Digitaldruckwerk – reagiert der Standort gezielt auf schnelle Durchlaufzeiten, eine wachsende Markenvielfalt und steigende Sicherheitsanforderungen in unterschiedlichen Branchen.

Pierre Hertzel, Head of Sales Germany bei der Schweizer SCHELLING AG, erläuterte, wie die 7-Farben-Doppellack-Konfiguration des Unternehmens mehr und mehr die Produktion von Premium-Faltschachteln auf höchstem Niveau ermöglicht – geprägt von konstant hoher Qualität, umfassender Pantone-Abdeckung und hybrider Flexibilität.

Markus Weiß, CEO von Koenig & Bauer Paper & Packaging Sheetfed Systems, unterstrich die strategische Vision bei der Begleitung der Kunden im Transformationsprozess: »Unser Ansatz bleibt ganzheitlich: die Vernetzung von Vorstufen-, Druck- und Weiterverarbeitungssystemen durch intelligente Automatisierung, KI und Workflow-Lösungen, um Effizienz und Rentabilität über die gesamte Produktionskette hinweg zu liefern. Die Zukunft des Drucks besteht nicht darin, sich für eine Seite zu entscheiden – Offset oder Digital. Es geht darum, beides zu beherrschen, um den heutigen, sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden. Wir bei Koenig & Bauer treiben diese Transformation gemeinsam mit unseren Kunden leidenschaftlich voran und gestalten das nächste Kapitel dessen, was Druck leisten kann.«

Die Veranstaltung kombinierte Präsentationen von Fachexpert*innen von Koenig & Bauer, der Durst Group und Koenig & Bauer Durst mit Live-Demonstrationen der VariJET 106 in einer vollstufigen Produktionsumgebung. Wie sich die VariJET 106 konkret wirtschaftlich rechnet, verdeutlichten praxisnahe Use-Cases, die reale Produktionsanforderungen von Markenartiklern und Verpackungsherstellern abbildeten. Das Spektrum reichte von einfachen Faltschachteln bis zu hochkomplexen und intensiv farbigen Anwendungen. Dabei punktete das System mit raffinierten Variationen, Personalisierungsoptionen, QR-Codes sowie Sicherheitsmerkmalen.

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VariJET 106: Gebaut für profitables Wachstum

Die VariJET 106 – gemeinsam von Durst und Koenig & Bauer entwickelt – wurde als Produktionsmittel für mittlere Auflagen in der industriellen Faltschachtelproduktion präsentiert. Aufgebaut auf der marktführenden Rapida 106-Plattform, kombiniert sie wasserbasierten Inkjet (CMYK + OGV), hohe Pantone-Abdeckung, Doppellack-Ausstattung und eine nahtlose Workflow-Integration durch das Durst Ecosystem.

Daniel Velema, Managing Director bei Koenig & Bauer Durst, hob hervor, wie führende Verpackungshersteller den digitalen Wandel gestalten: »Erfolgreiche Vorreiter der Digitalisierung investieren nicht nur in die Druckmaschine selbst, sondern auch in Softwareintegration, automatisierte Workflows und ein schlankes Change-Management. Wir unterstützen unsere Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette dabei, nicht nur einen agileren Druckprozess zu etablieren, sondern ein reaktionsschnelles und skalierbares Geschäftsmodell zu schaffen. Der beste Weg, dieses Potenzial zu erkennen, ist die gemeinsame Analyse eines Business Cases auf Basis individueller Benchmark-Druckdaten. Zudem bieten wir Interessenten an, sich direkt bei unseren bestehenden Anwendern vor Ort auszutauschen. Denn am Ende überzeugt der Blick in die Praxis!«

Im Fokus der Live-Präsentationen standen:

Dynamische Live-Produktion mit Lackwechseln

Vernetzte Verpackungs- und Brand-Protection-Workflows

Reporting zum Tintenverbrauch

Nahtlose Integration vom Digitaldruck bis zur Weiterverarbeitung

End-to-End-Fertigung mit der Rotationsstanze CutPRO X 106 und der Flachbettstanze CutPRO Q 106 sowie Faltschachtelkleben über die Omega Allpro 110

Intelligente Software, Predictive Maintenance und Innovationen wie AURAVEO

Für ein weiteres Highlight der Open House sorgte Keynote-Speaker François Martin, ein bekannter Vordenker und Impulsgeber der grafischen Industrie. Er veranschaulichte, wie sich digitale und analoge Technologien optimal ergänzen und gemeinsam echten Mehrwert schaffen: „Skalierbarkeit meistert das Volumen, Agilität generiert den Wert. Die Einführung digitaler Technologien versetzt Verpackungshersteller in die Lage, komplexe, kurzfristige Aufträge gewinnbringend umsetzen – und stärkt dabei die analoge Produktion, statt sie zu verdrängen.“

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