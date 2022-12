Color of the Year 2023: Viva Magenta

Der kraftvolle Rotton »PANTONE 18-1750 Viva Magenta« ist laut den Pantone-Experten ein Statement für das Jahr 2023 und soll das Virtuelle und das Physische miteinander verbinden. Die Geschäftsführerin von Pantone, Leatrice Eiseman, beschreibt die Farbe wie folgt: »PANTONE 18-1750 stammt aus der Familie der Rottöne und ist vom Rot der Coschinelle (ein aus Schildläusen gewonnener roter Farbstoff) inspiriert, einem der kostbarsten natürlichen Farbstoffe der Welt. Damit lassen wir uns von der Natur inspirieren und suchen vermehrt nach dem Echten und Realen.«

Neben entsprechenden Color- und Formula-Guides greift Pantone die Farbe des Jahres in eigenen Produkten auf. So gibt es beispielsweise eine Tasse in »PANTONE 18-1750 Viva Magenta« sowie limitierte Schlüsselbünde.