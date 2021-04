virtual.drupa setzt Impulse

212 Aussteller aus 35 Nationen und Teambeteiligungen aus weltweiten Niederlassungen präsentierten ihre Produktportfolios und Innovationen in Online Showrooms sowie über 125 Live Web Sessions mit durchschnittlich 140 Teilnehmern. Gemeinsam mit dem umfassenden Konferenzprogramm, das zusätzlich in 130 Vorträgen aus fünf Sonderforen die Top Themen sowie globalen Trends und deren Einfluss auf die Branche in den Fokus stellte, setzten sie wichtige Impulse zur Erschließung neuer Potenziale. Dies bestätigen auch Indikatoren wie insgesamt rund 600.000 Seitenaufrufe sowie weltweit 45.000 Unique User auf Teilnehmerseite. Der Anteil der internationalen Besucher aus insgesamt 155 Ländern lag bei 82%. Dies unterstreicht, dass die virtual.drupa den Zugang zu Kundenpotenzialen auf allen Kontinenten erschlossen hat und als eine digitale Plattform für internationalen Wissenstransfer und Networking angenommen wird.

„Die virtual.drupa hat es ermöglicht, den Kontakt in der Branche auch während der Pandemie aufrecht zu erhalten. Die Zahlen zeigen, dass uns dies gelungen ist“, resümiert Erhard Wienkamp, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf. „Dank der virtual.drupa konnten Aussteller und Interessenten ihre Netzwerke stärken, neue Leads generieren sowie wichtige Impulse für ihre Unternehmensziele sammeln.“

Innovationen und Wissenstransfer

Das viertägige Vortragsprogramm in der Conference Area und im Exhibition Space hat einen umfassenden Einblick in die aktuellen Themen und Herausforderungen der Branche gegeben. Im Exhibition Space trumpften Aussteller zusätzlich mit spannenden Neuheiten, Produkten und Dienstleistungen auf. Besucher haben können Videos, Key Notes und Impulsvorträge ab nächster Woche in der Video Library weiterhin 24/7 on demand angesehen werden. Diese bleiben, ebenso wie die virtuellen Showrooms der Aussteller, noch bis Ende Dezember 2021 online.

www.drupa.de