VIENNA TRAINEE CHALLENGE 2024

Norbert Bacher Lagler, Leiter der Geschäftsstelle der Fachausschüsse bei der AK Wien, hob in seiner Ansprache die Bedeutung von Gestaltung in der Medienwelt hervor. In allen Medienkanälen – ob Print, Digital oder Social Media – spiele Design eine zentrale Rolle, um Botschaften entsprechend zu vermitteln. Trotz aller Veränderungen in der Medienwelt sieht Bacher Lagler auch große Chancen für die Auszubildenden in ihrem beruflichen Weiterkommen. Die Jugend werde die Herausforderungen mit Sicherheit meistern. An dieser Stelle verwies er auch auf das »Haus der Jugend«, das die AK Wien gerade errichtet und in dem jungen Menschen Platz und Stimme bekommen werden. Dort können sie dann unter anderem ihre Kreativität in konkreten Projekten ausleben.